美陸續開票！阿肯色首次誕生女州長　曾任川普白宮發言人

▲美國期中選舉（Midterm election）結果陸續出爐，阿肯色州選出該州史上第一位女性州長莎拉桑德斯（Sarah Huckabee Sanders），她曾是川普的白宮新聞發言人。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國期中選舉（Midterm election）結果陸續出爐，阿肯色州選出該州史上第一位女性州長莎拉桑德斯（Sarah Huckabee Sanders），她曾是川普的白宮新聞發言人。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-11-09 11:58:22

美國期中選舉（Midterm election）在美東時間8日舉行，儘管各地投票站已陸續關閉，但開票結果仍尚未全盤計算完成。這場選舉結果將決定國會眾議院、參議院由誰控制，對美國總統拜登（Joe Biden）未來兩年的施政影響深遠，同時也選出當地州長等重要官員。綜合美國媒體報導，目前有多位州長成功連任，阿肯色州（Arkansas）則選出了該州史上第一位女性州長。

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綜合華盛頓郵報、美聯社等外媒資料，在相對保守的阿肯色州州長選舉當中，代表共和黨角逐州長的莎拉桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）以5萬多票的差距擊敗民主黨對手克里斯瓊斯（Chris Jones），最終拿下61%的高支持度成為下一任阿肯色州州長，這也是該州選出來的第一位女性州長。

▲在川普執政時期曾擔任白宮發言人的桑德斯將贏得阿肯色州州長的選舉。（圖／美聯社／達志影像）
▲桑德斯贏得阿肯色州州長的選舉。（圖／美聯社／達志影像）
共和黨能成功保住阿肯色州長一職有數個原因，其中包含桑德斯曾是由前總統川普時期的白宮發言人，川普雖然沒有參選但在期中選舉期間戮力助選大有助益；該州前任州長則是同黨、無法連任的黨友哈金森（Asa Hutchinson），競選期間同樣替出身阿肯色州的桑德斯背書。

▲在川普執政時期曾擔任白宮發言人的桑德斯將贏得阿肯色州州長的選舉。（圖／美聯社／達志影像）
▲桑德斯在川普執政時期曾擔任白宮新聞發言人。（圖／美聯社／達志影像）
現年40歲的桑德斯於2017年被邀請加入川普的幕僚團隊，半年後就接下白宮發言人重擔，兩年後卸任返回家鄉阿肯色州，桑德斯解釋，離職是為了有更多時間照顧孩子。由於其父麥克·赫卡比（Mike Huckabee）在阿肯色州擔任州長長達11年，不僅在任內改善經濟和減免稅收，還成功鞏固共和黨在該州的票倉，當地居民對桑德斯並不陌生，而從小跟著父親參政的桑德斯更是很早就在地方深耕，有著豐富的選舉幕僚經驗。

此外，在麻省（Massachusetts）也開出了州長選舉結果，最終由民主黨的州檢察總長希利（Maura Healey）勝選，這也是當地首位女性及公開出櫃的政治人物擔任該職位。外媒指出，這次美國期中選舉有309名女性競選眾議院、參議院或州長席位，除了阿肯色州外，一些州份如喬治亞（Georgia）、愛荷華（Iowa）可能會出現歷來首位女性州長。

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