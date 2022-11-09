美陸續開票！阿肯色首次誕生女州長　曾任川普白宮發言人

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共和黨能成功保住阿肯色州長一職有數個原因，其中包含桑德斯曾是由前總統川普時期的白宮發言人，川普雖然沒有參選但在期中選舉期間戮力助選大有助益；該州前任州長則是同黨、無法連任的黨友哈金森（Asa Hutchinson），競選期間同樣替出身阿肯色州的桑德斯背書。
現年40歲的桑德斯於2017年被邀請加入川普的幕僚團隊，半年後就接下白宮發言人重擔，兩年後卸任返回家鄉阿肯色州，桑德斯解釋，離職是為了有更多時間照顧孩子。由於其父麥克·赫卡比（Mike Huckabee）在阿肯色州擔任州長長達11年，不僅在任內改善經濟和減免稅收，還成功鞏固共和黨在該州的票倉，當地居民對桑德斯並不陌生，而從小跟著父親參政的桑德斯更是很早就在地方深耕，有著豐富的選舉幕僚經驗。
此外，在麻省（Massachusetts）也開出了州長選舉結果，最終由民主黨的州檢察總長希利（Maura Healey）勝選，這也是當地首位女性及公開出櫃的政治人物擔任該職位。外媒指出，這次美國期中選舉有309名女性競選眾議院、參議院或州長席位，除了阿肯色州外，一些州份如喬治亞（Georgia）、愛荷華（Iowa）可能會出現歷來首位女性州長。