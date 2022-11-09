沈慧虹官網上線！網址藏巧思　「新竹光榮」政見全收錄

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沈慧虹現場展示競選官網，網址「proud of Hsinchu」，就是這次競選口號「新竹光榮」。內容包含她個人的自我介紹、6大面向政見願景、參選至今的新聞資訊、活動影片紀錄及小額捐款的訊息。
沈慧虹表示，打開首頁往下滑就可看到她的「公務」時間軸。雲林斗南出生、擔任奮起湖站長、到台北市政府服務，來到新竹市擔任交通處長、副市長。更希望17天後，新竹市民能夠選擇她、相信她，讓她的公務時間軸能夠再新增一項「新竹市長」。
在政見頁面，沈慧虹表示，她要在過去8年政績基礎下，打造「超級城市新竹市」，透過科技首都、先進軌道、移居生活、舊城再起、幸福加倍與未來教育6大願景，繼續超越，在官網中的超級城市裡的建築都可點擊，分別進入每個細項政見。
沈慧虹進一步說明，如公托、臨托、親子館加倍政策，就在「幸福加倍」政見網頁裡，打造友善親河力政策在「宜居生活」政見網頁裡；以交通的「先進軌道」政見為例，點擊後便會進入細部政策網頁，網頁中會有政策發表會的直播影片與政策圖卡搭配文字敘述，可以讓民眾再複習一次，完整瞭解她心目中超級城市新竹市的模樣。
在最新消息頁面，沈慧虹說明，從首頁繼續往下滑就會看到新聞，後台會即時更新，讓市民朋友都可以看見她參加過的活動、參訪行程及發表的政見內容。如昨天剛發表的文化政見、日前立委林靜儀與民進黨台北市長候選人陳時中輔選的行程等。
此外，官網也整理過去各種活動的影片回顧，如10月15日新竹願景發表會影片、慧虹的認真散步、魔法小虹號親子場影片等。
今日沈慧虹競選官網上線記者會，新竹市議員李妍慧、施乃如、鄭美娟、曾資程、劉康彥；議員候選人楊玲宜、劉彥伶均出席。