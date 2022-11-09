沈慧虹官網上線！網址藏巧思　「新竹光榮」政見全收錄

▲沈慧虹競選官網正式上線，點進官網可以一次瀏覽其要帶領新竹繼續光榮的6大願景。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲沈慧虹競選官網正式上線，點進官網可以一次瀏覽其要帶領新竹繼續光榮的6大願景。（圖／沈慧虹辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-09 12:13:44

民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選官方網站今（9）日正式上線。網站中可以一次瀏覽沈慧虹的6大願景，更透過政策圖卡、文字搭配直播、活動影片，在視覺與聽覺上一起瞭解更多她對城市的擘畫與想像，「新竹光榮有你有我，我們一起延續」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈慧虹表示，政見是認識候選人的重要方式，7月初參選至今，她已發表超過25個政策主題、超過70場鄰里政見說明會，許多民眾都在期待能有一個「政策懶人包」，可以一覽她過去發表過的政見內容。

▲沈慧虹競選官網正式上線，網址「proud of Hsinchu」，就是此次競選口號「新竹光榮」。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲沈慧虹競選官網正式上線，網址「proud of Hsinchu」，就是此次競選口號「新竹光榮」。（圖／沈慧虹辦公室提供）
沈慧虹現場展示競選官網，網址「proud of Hsinchu」，就是這次競選口號「新竹光榮」。內容包含她個人的自我介紹、6大面向政見願景、參選至今的新聞資訊、活動影片紀錄及小額捐款的訊息。

沈慧虹表示，打開首頁往下滑就可看到她的「公務」時間軸。雲林斗南出生、擔任奮起湖站長、到台北市政府服務，來到新竹市擔任交通處長、副市長。更希望17天後，新竹市民能夠選擇她、相信她，讓她的公務時間軸能夠再新增一項「新竹市長」。

在政見頁面，沈慧虹表示，她要在過去8年政績基礎下，打造「超級城市新竹市」，透過科技首都、先進軌道、移居生活、舊城再起、幸福加倍與未來教育6大願景，繼續超越，在官網中的超級城市裡的建築都可點擊，分別進入每個細項政見。

沈慧虹進一步說明，如公托、臨托、親子館加倍政策，就在「幸福加倍」政見網頁裡，打造友善親河力政策在「宜居生活」政見網頁裡；以交通的「先進軌道」政見為例，點擊後便會進入細部政策網頁，網頁中會有政策發表會的直播影片與政策圖卡搭配文字敘述，可以讓民眾再複習一次，完整瞭解她心目中超級城市新竹市的模樣。

在最新消息頁面，沈慧虹說明，從首頁繼續往下滑就會看到新聞，後台會即時更新，讓市民朋友都可以看見她參加過的活動、參訪行程及發表的政見內容。如昨天剛發表的文化政見、日前立委林靜儀與民進黨台北市長候選人陳時中輔選的行程等。

此外，官網也整理過去各種活動的影片回顧，如10月15日新竹願景發表會影片、慧虹的認真散步、魔法小虹號親子場影片等。

今日沈慧虹競選官網上線記者會，新竹市議員李妍慧、施乃如、鄭美娟、曾資程、劉康彥；議員候選人楊玲宜、劉彥伶均出席。

展新竹底蘊！沈慧虹3面向文化政見：讓城市說自己的故事

估林佳龍創勝選空間　綠高層：竹市沈慧虹選情審慎樂觀

竹市激戰！雙虹談領導　網揭沈慧虹、高虹安高下立判關鍵

沈慧虹全新CEO風看板亮相　微卷髮型、灰黃色調有巧思

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀