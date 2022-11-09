無名小站正妹現況曝光！紀卜心人氣夯 她生2兒凍齡超神
無名小站在過去是一個社交網站，可以分享自己日常照片以及撰寫文章，在當時成為不少人爆紅的起源，不過隨著時代變遷，無名小站在2013年8月宣布關閉，成為8年級生的回憶之一。近日，就有網友分享幾位當時候再無名小站就相當知名的幾位正妹，引起8年級生熱烈討論。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「這都是台灣出產不是對岸的，現在的小孩可能都不認識他們，但八年級生肯定有聽過，就是在當初只有無名小站，那時候因為長相外型甜美，坐擁許多粉絲的妹子」只見貼出的照片包括紀卜心、蕭幼貞（丸子）、周奕瑜等人。
貼文一出，網友紛紛回應「周奕瑜在那時候真的是紅透半天邊！」、「紀卜心現在還是好可愛！超喜歡的」、「紀卜心應該是唯一讓90年還知道的人物吧？活躍演藝圈」、「超愛蕭幼貞，他們一家人超和樂，而且她根本看不出來已經生兩個，超驚人」、「蕭幼貞我從從無名時期追蹤到現在的！超美」、「無名小站我只服洪詩！真的美，現在變人妻了，感嘆時間流逝」。不過也有不少較為年輕的網友則搞笑留言「ㄜ....我一個都不知道是誰」、「拍謝！還真的不知道這些人是誰」顯示出世代差異。
而觀看留言當中，多數人指認出紀卜心，由於近幾年參與各大綜藝節目的錄製，人氣依舊高漲，從無名小站到臉書甚至後續演藝圈發展，可愛甜美的長相圈粉無數；另外呼聲第二高的則是蕭幼貞（丸子），事實上她與老公結婚多年，已經育有兩個孩子「洵洵」以及「小邑」的她，經常在IG分享許多家庭逗趣互動的影片，讓許多粉絲相當喜愛，而至今完全看不出是二寶媽長相的丸子，更時常被粉絲讚賞「整張臉根本凍住！這麼多年都沒有改變實在厲害！」（編輯：張嘉哲）