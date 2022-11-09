蔣萬安遭爆吃美牛花5萬 綠轟雙標：別人只能啃樹皮？
台北市長選戰競爭激烈，藍營接連模糊選戰焦點，攻擊民進黨台北市長候選人陳時中聚餐等事，不料，國民黨台北市長候選人蔣萬安現也被爆料，在台北知名美式牛排店吃美牛，一桌就花了5萬。民進黨台北市議員候選人顏若芳就說，蔣萬安吃飯人均6400元，不愧是公子，而且檯面上反美牛，卻自己吃很爽，到底要騙多久？民進黨台北市議員候選人何孟樺也說，國民黨自己吃香喝辣，卻只允許其他人啃樹皮，這種嘴臉真是噁心。
顏若芳說，這不是在比爛，只是要讓大家知道是誰在戴面具、裝高尚。平攤下來，蔣萬安一桌就消費了5萬，人均6400元，不愧是公子，吃飯可以吃幾萬的，當年也被網友發現穿著要價好幾萬的「鞋王」打球，果然蔣家名不虛傳。
顏若芳也說，蔣萬安等人去吃的餐廳是台北知名的美式牛排店，使用美國S&W簽約牧場牛肉，結果這些人反美牛美豬卻自己吃很爽，到底要騙多久？
顏若芳表示，參與別人的宴會，合情又合理，但是國民黨在刮別人鬍子前，應該先看看自己的滿臉鬍渣，派嘴砲機器、國民黨台北市議員徐巧芯拿這個來打別人、酸別人，結果最後自己被打爆，就是活該。
何孟樺也說，這無關仇富，更不是比爛，是要讓大家看到國民黨噁心的嘴臉，這就是國民黨的始終如一，自己吃香喝辣，卻只允許其他人啃樹皮，無論是敗逃前對待中國人，或是敗逃後面對台灣人，都是如此的欺壓。