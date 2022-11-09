PLG／台新夢想家12日迎主場開幕戰 周末2日票券全數完售
福爾摩沙台新夢想家將於本週六（12）於主場洲際迷你蛋迎接PLG 2022-23賽季首戰，兩日將對決高雄17直播鋼鐵人以及臺北富邦勇士，票券皆已全數完售，目標延續魔鬼主場的氣勢及威力搶下主場二連勝！
台新夢想家開幕週以本季精神口號「可以 KeYi」主軸推出「我夢可以」主題日活動，凡入場球迷皆可獲得全新主視覺海報以及球員隨機款應援折扇，現場更規劃一系列互動活動，將「可以」的能量透過遊戲傳遞給每一位球迷，除了表達本季衝擊目標的決心，也希望透過球隊的影響力，傳達夢想家堅持不放棄的團隊精神，讓球迷都「可以」獲得動力持續前進！
開幕週兩日球團規劃多項專屬的會員活動，將首度舉辦D-FANS球員進場擊掌活動，會員賽前可於台新夢想家官方社群平台線上登記報名抽籤，中籤的會員可於球員進場時列隊與球員擊掌，近距離享受最特別的互動體驗！
除了精彩的主題活動之外，年度啦啦隊Formosa Sexy在開幕週兩日火辣亮相，將由IG擁超過80萬追蹤者的隊長梓梓、團長壯壯一同帶領所有女孩換上新球季服裝與球迷一起應援吶喊，更會於開場搶先曝光日後發行的全新單曲「Sexy Beast」與MV舞蹈，絕對是大家本週不可錯過的一大亮點！本季Formosa Sexy將會繼續帶來令人耳目一新的表演與應援互動，希望讓球迷能有更多嶄新的主場體驗！
台新夢想家官方商品部於上個賽季銷售額突破千萬，本季球團持續於商品項方面全面升級，將推出多款豐富的系列商品，其中包含基本應援款、主題週潮流限定款、主題口號「可以KeYi」款、 美式復古系列以及Dreamers Outdoor Lifestyle露營支線等，未來更有機會跨界合作聯名特殊款商品！
本週球團會於主場商店搶先上市基本應援款及美式復古系列，也會發售球迷反應熱烈之球員新球衣扭蛋，現場還會有驚喜精選商品優惠組合，持台新信用卡付款於賽事現場購買商品也享9折折扣，希望能透過多樣化的商品選擇讓夢想家融入於球迷的日常生活之中！