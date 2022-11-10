島國呼籲向石油公司課稅　訂立化石燃料不擴散條約

我是廣告 請繼續往下閱讀
俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，原油價格一路飆升，石油公司今年的利潤達到數百億美元。
加勒比海國家安地卡及巴布達總理布朗（Gaston Browne）在埃及海濱度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行的氣候峰會上告訴與會各國領袖：「是時候要求這些企業就這類利潤支付全球COP碳稅，以作為損失與損害的資金來源。」
代表小島嶼國家聯盟（Alliance of Small Island States）發言的布朗說：「他們牟利時，地球正在燃燒。」由於海平面上升加上熱帶風暴威力增強，39國組成的小島嶼國家聯盟中，有許多國家受到生存威脅。
巴貝多總理莫特里（Mia Mottley）昨天呼籲對石油公司課徵10%稅金，為損失與損害提供資金，不過德國總理蕭茲（Olaf Scholz）跟記者說：「這裡不是…研擬財政規則的地方。」
具爭議的損失與損害議題在經過激烈磋商後納入COP27議程。
美國與歐洲聯盟（EU）過去遲遲不願提及這項議題，擔心會創造出一個開放式的賠償制度。
布朗之後跟記者說，中國與印度雖然不被視為已開發國家，但也須為損失與損害提供資金，因為它們分別是全球最大與第3大溫室氣體排放國。
他說：「中國與印度是主要排放國，排放國必須付費。我不認為有任何國家可以不用繳費。」
他說，他們的目標是「加快」在COP27上對損失與損害專款的討論，以在下屆峰會上設立機制，並在2024年前「真正」上路。
另一個島國吐瓦魯宣布響應訂立化石燃料不擴散條約的號召，這項倡議尋求停止對全球的煤炭、石油與天然氣進行新的投資，並逐步停止生產。
吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）在聲明中說：「暖化的海洋開始一吋吋吞噬我們的土地。但我們不能任憑我們的夢想因為全球對使用石油、天然氣與煤炭成癮，而被海浪淹沒。」
吐瓦魯的太平洋鄰國萬那杜，9月成了第一個加入化石燃料不擴散條約的國家。
化石燃料不擴散條約倡議主席柏曼（Tzeporah Berman）說：「萬那杜與吐瓦魯是率先呼籲成立新條約的兩個國家，以與巴黎協定（Paris Agreement）配合實施，根據全球碳預算協調石油、天然氣與煤炭的產量。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1111109