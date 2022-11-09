61歲費翔現在長這樣！「魔鬼視角」自拍流出　真實模樣曝

61歲男星費翔身高190公分，擁有台美混血帥臉，出道後立刻晉升男神，已經有很長一段時間沒在公開場合露臉的他，暌違2個月，終於再度更新近況，曬出一張「死亡視角」的自拍照，狀態也跟著曝光。 我是廣告 請繼續往下閱讀 費翔在微博貼出多張參與牛津大學藝術歌曲音樂節的照片，只見其中一張自拍照，以下往上的角度拍攝，「死亡視角」下費翔依舊帥氣，他穿著西裝、留著落腮鬍，看著建築物的天花板，俊美模樣完全看不出已經61歲了，而他在貼文中寫道：「我在牛津大學，參加一年一度的藝術歌曲音樂節（Oxford Lieder Festival ）...兩周的研討和演奏會，每天從早到晚，讓我暫時回到了學生時代。牛津是聞名世界的高等教育中心，這裡的古建築和大學生的青春活力形成了強烈而有趣的對比。」▲▼費翔近況曝光。（圖／翻攝費翔微博） 事實上，費翔上一次更新照片已經是8月的事情了，當時他人在義大利旅遊，難得曬出個人照的他，坐在巨馬雕像下，戴著黑帽、穿著黑衣黑褲，身型比過去粗獷許多，充滿野性美。76歲女星談「嬤孫戀」！男友遭抖劈腿史 她護愛：我沒瞎42年前槍殺約翰藍儂！凶手「恐怖心境」曝光 真相超傻眼快訊／不忍了！被爆「隱婚7年」鬧婚變 曹雅雯吐實情蘇有朋《披荊斬棘》奪冠！吳奇隆約吃飯被拒 劉詩詩回應