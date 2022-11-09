高雄市長最新民調曝　陳其邁支持度仍超柯志恩三成

▲依據最新民調顯示，看好度部分，有高達71.2%的高雄市民看好陳其邁市長會連任。（圖／陳其邁競辦提供）
▲依據最新民調顯示，看好度部分，有高達71.2%的高雄市民看好陳其邁市長會連任。（圖／陳其邁競辦提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-11-09 13:08:58

年底大選倒數計時，中華亞太菁英交流協會在今（9）日公布高雄市長候選人民調，尋求連任的陳其邁與挑戰者柯志恩，支持度分別為51.7%、19.4%，兩人差距超過三成，而在看好度部分，有高達71.2%的高雄市民看好陳其邁市長會連任，僅有7.6%的市民認為柯志恩有機會勝出。

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協會最新民調顯示，陳其邁支持度為51.7%、柯志恩19.4%、鄭宇翔和曾尹儷則分別為0.9%和0.4%，進一步分析一定會去投票的民眾，陳其邁獲得61.3%的支持，而柯志恩則為23.3%，兩人的差距為38%，近四成。

若比較市長支持度與政黨傾向交叉分析，陳其邁拿下泛綠陣營89.0%的支持，泛藍陣營中仍拿下13.8%的支持度；在非藍非綠的中間選民中，支持陳其邁有37.4%、支持柯志恩14.1%，而有46.2%尚未表態。

▲根據最新民調顯示，柯志恩的支持度為19.4%。（圖／柯志恩競辦提供）
▲根據最新民調顯示，柯志恩的支持度為19.4%。（圖／柯志恩競辦提供）
而在各年齡層支持部分，陳其邁均維持5成上下的優勢，尤其是20到29歲青年族群，陳其邁超出柯志恩46.5個百分比以上的支持度。而柯志恩在各年齡層的支持幾乎都低於兩成，僅在40到49歲族群獲得26.1%的支持，在50到59歲獲得22.5%的支持；資料並顯示，柯志恩在20-29歲的青年族群的支持度僅有14.3%。

該民調訪問係於2022年11月3日至11月6日進行訪問。此次成功訪問1,004位20歲以上有投票權的高雄市民眾，以高雄市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.1%。本次調查抽樣方法係採分層比例隨機抽樣法。以中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配各縣市樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後一碼隨機的方式抽取電話樣本，並依據內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2022年1月份人口統計資料，針對戶籍、年齡與性別進行統計加權處理。

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