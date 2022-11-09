快訊／本土確診+24798！死亡個案增66人　境外移入59例

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指揮中心指出，今日新增66例本土病例死亡個案，為36例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、64例具慢性病史、38例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月17日至11月6日，死亡日期介於10月7日至11月6日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增59例境外移入個案中，為26例男性、33例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自奧地利、日本、越南、義大利、菲律賓(各1例)移入，另54例感染國家調查中。入境日期介於今年9月27日至11月8日。
指揮中心統計，截至目前國內累計19,640,717例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,684,100例排除)，其中7,953,885例確診，分別為36,776例境外移入、7,917,055例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,313例COVID-19死亡病例，其中13,296例本土，個案居住縣市分布為新北市2,689例、臺北市1,499例、臺中市1,362例、高雄市1,274例、桃園市1,001例、臺南市989例、彰化縣778例、屏東縣522例、南投縣418例、雲林縣416例、苗栗縣362例、嘉義縣340例、基隆市291例、宜蘭縣286例、花蓮縣232例、嘉義市223例、新竹縣216例、臺東縣182例、新竹市149例、澎湖縣34例，金門縣33例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。