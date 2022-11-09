稱「從小看魔獸」網罵翻！鄭運鵬：開玩笑說是小時候

美國職籃（NBA）球星霍華德（Dwight Howard）昨日震撼宣布加盟T1職籃桃園永豐雲豹，掀起一波「魔獸」風暴。對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬也在臉書發文歡迎，但是他一句「小時候就看魔獸打球」卻被網友酸爆。網友質疑霍華德2004年加入NBA時，鄭運鵬已經31歲，猛酸他是「蹭運鵬」。對此，鄭運鵬今（9）日澄清表示，從小就看魔獸打球是開玩笑。
鄭運鵬今日陪同行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦視察平鎮_「桃園鐵路地下化建設計畫」CJ18標，會後受訪被問到臉書發文說小時候有看魔獸打球一事，鄭運鵬表示，他大概從國中、國小的時候開始看NBA跟美國職籃，那時候還是博德（Larry bird），還是魔術強生的時代，所以對他來說看NBA的年代是很久了。
鄭運鵬說，昨天開玩笑說小時候是因為魔獸來到台灣，對他來說是已經十幾年前的事情了，所以大家知道這個NBA球員一代接一棒，這是全世界最高殿堂，所以開玩笑的說是小時候啦，那其實就是十多年前，對職業籃球的生命來說這是很長的一段過程，他跟現在的詹姆士（LeBron James）一樣都是長青球員，他歡迎他來桃園，也歡迎他來桃園為籃球帶來更多的進步。
鄭運鵬表示，他對這個魔獸霍華德最大的印象，其實不少年前他在參加NBA灌籃大賽的時候，他穿著超人裝飛起來，那真的是威風凌凌，所以他的爆發力他相信，因為現在年紀也比較長了，他要換成技術型的球員，但是他的爆發力跟他的魅力，相信會到桃園雲豹隊跟台灣的職籃帶來震撼，非常歡迎他。