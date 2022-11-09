台積電將在龍潭設廠？吳政忠守商業機密：應該有意願

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立法院教育及文化委員會今天審查國科會112年度預算案。立委萬美玲關注龍潭科學園區第三期擴建案進度、多久完工、台積電是否設廠等。
吳政忠回應，蘇院長上週表示支持該計畫，國科會11月底就會提出先導計畫，並聯各部會就能加快腳步，在明年8月提出籌設計畫，報行政院審查，後續再經都市計畫、環評，最快2年就能讓廠商選地建廠，但加上廠商建置設廠，整體約需8到10年。
萬美玲詢問，台積電是否落腳龍科？吳政忠說，以國科會主委身分，當然要把全世界最先進的製造技術留在台灣，龍科三期有招商，當然希望台積電進駐。據他了解是「有這個意願，但有些東西不能在這邊直接說 」。
萬美玲追問為什麼不能說，吳政忠回應，因為牽涉私人公司的商業機密。萬美玲質問，那候選人、行政院長、經濟部長都對外宣布了，「你一個人守著這個秘密會不會很孤單？」
吳政忠說，身為國科會主委角色，就要耐得住孤單。萬美玲讚許，但也建議其他部會首長誤打亂商業機密與布局。
另外，萬美玲詢問擴廠會遇到的阻礙該如何解決，包括如何面對耗時的二期環評、水電量是否足夠？
吳政忠表示，經濟部長王美花1年前就開始討論此議題，籌設計畫的水電供應都要經過經濟部確認才會啟動，龍科三期擴建計畫水電方面應該是足夠才會宣布啟動；國科會過去2、3年，已有很多環評經驗，會盡量尋求雙贏，跟地方政府、園區進駐公司一起努力。