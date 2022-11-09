相隔20多年　梨山耶穌堂大鐘再度響徹山林

相隔20年鐘聲再度響起！台灣最高海拔教堂的歷史建築「梨山耶穌堂」主體建築修繕及再利用規劃設計工程，日前大銅鐘重新掛上尖塔，試敲成功後，正式竣工。交通部觀光局參山國家風景區管理處將配合12月1日開幕的「山谷燈光節」跨年系列活動再度敲響耶穌堂鐘聲，重新響徹大梨山地區，宣布梨山地標也是重要文化資產耶穌堂正式開放參觀，迎接疫後觀光人潮。

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參山處長曹忠猷表示，耶穌堂已有53年，參山處分二期動用4270萬元經費進行整修復建工程，其中最棘手的吊鐘工程是如何將擺放在尖塔閣樓地板上銅製約半噸重的大鐘吊起、拉回距離地面13.1公尺的屋頂位置，過程不影響地板、柱樑等原貌，煞費工程人員心思。為安全起見，工程人員找來耐重2公噸的手拉吊車，耗約1個工作天，終於將銅鐘拉到屋頂位置，試敲隨即清脆鐘聲響起，眾人感到十分開心。

曹忠猷說， 配合今年的山谷燈光節開幕，耶穌堂將於12月初舉辦復建竣工啟用儀式，正式開放遊客參觀，將來耶穌堂鐘聲也會每日定時敲響，成為梨山新的地標與打卡亮點。

梨山耶穌堂是國內最高海拔的教堂，由先總統蔣中正與其夫人宋美齡主導興建，於1969年12月25日竣工，建築風格採用「隱約形式」的歌德式教會建築，並適時與在地材料結合，門口左右兩側分別種植6株山茶花，總計12株代表耶穌12位門徒；建築也融入泰雅風格裝飾，柱子上有圖騰花紋，為梨山耶穌堂帶來獨特的風格。大吊鐘 鐘口直徑有103公分、高度約110CM的銅鐘，銅鐘重量為0.5公噸。 2014 年登錄為台中市歷史建築。

參山處指出，梨山耶穌堂於1999年921地震後荒廢多年，原所有權人中華婦女祈禱會決議無償贈予台灣基督長老教會泰雅爾中會管理維護，由於建築物年久失修，屋頂破損漏水嚴重，2019年由台中市文化資產處補助教會辦理屋頂簡易修繕計畫，後續由參山國家風景區管理處協助該會啟動修復工程。



