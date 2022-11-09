名家論壇》吳崑玉／借問「貪」字怎麼寫?

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所以，許多立委辦公室除了法定的辦公事務費外，委員們還會丟一筆錢下來當作「公積金」，給辦公室主任運用，以在法規律定得以報銷的費用外，讓助理們的國會人生好過一點。例如晚上加班開會趕總質詢，也不要老是只能在青島排骨和阿杜廚房中二選一，偶而去龍門客棧買個水餃加滷菜還是可以的。想吃上園樓或康園就有點困難了，逢年過節有結餘可能發個禮金或唱個歌，團結一下同仁，就算不錯了。至於到隔壁喜來登一餐吃掉上萬元，那通常得有金主或委員掏腰包請客，這麼點辦公費和公積金是付不起的。
因此，當我們這些老屁股看到安安辦公室居然說「公積金」是「助理回捐」的，眼睛都快驚到掉了出來，天下居然有這麼「佛心」的助理！月入三、四萬的助理，收入比最低工資高不了多少，還要為公捐輸數萬。月入30萬的委員，卻只「捐」了337元，捐輸比例簡直比丐幫化緣還上繳，更加向上集中。摸過立院辦公室帳目的人都很清楚，這種玩法，大機率是以助理名目申報加班費，再把加班費轉為辦公室費用的說詞，捐輸之名無非為了避免觸法。結果是真正在加班的人沒有加班費，真要算加班費，那點公費也不夠補。搞不好還有人會為了領加班費故意拖延手邊工作，乾脆轉為公用，雨露均霑。有無違法？尚待檢調單位認定。
讓人傻眼的還不是有無觸法，而是那個委員使用這筆錢的心態與方式。設置公積金，主要目的是補貼助理們的工作雜支，而不是給委員當小金庫。例如陪委員出差，委員車票可以報立院報銷，但助理無法，便用辦公費或公積金頂掉。但咱這委員，請客近萬元要公積金出，計程車要公積金出，連立院福利社洗頭150元也要公積金出。這種行為已經不是為辦公室運作，或補貼助理支出而設公積金，而是徹底把國庫當私庫，將其變成委員個人的小金庫。問題是，尊敬的委員啊！您不是已經有30幾萬的月薪了嗎？怎麼這區區150元洗頭毛的錢，還要從公積金裡騰挪呢？若真如其辯詞，公積金是助理們「回捐」的，問題更大，您那顆頭的那幾根頭毛，是助理們「種」的還是「植」的？算是辦公室助理們的「公產」或「業務」？需要動用公積金來「共同維護」嗎？
究其根本心態，講白了，就是一個「貪」字。江湖上混久便知，某老闆來說項，要借幾千萬來投資，多半還可談談。但若來借幾千塊，那就是快跑路了。如果連吃個便當都要人請，那就叫鐵公雞。人性免不了「貪」，不貪財也貪色，財色都不貪便轉去貪權或貪名，但所有的「貪」，也都得有個限度，起碼有個額度，聰明的人總是貪大不貪小，因為貪小便宜更容易出事。月入四、五萬還要養家活口，小氣點還可體諒。月入30萬還無所不貪，不丟點銀子讓助理們好過點就算了，還要先把公費加班費洗成公積金，再把自己生活費用都報進公積金報銷，連洗頭150元都不放過，自己的薪水一毛都不出！這心態已可稱之為「錙銖必較」、滴水不漏。到底這人生是要窮到什麼地步？要經歷過什麼貧乏？還是公主病到那種境界？才會理所當然聚斂無度到這種程度？覺得「我的錢都是我的，你們的錢也都是我的」?
即使沒有違法，這種心態也是令人毛骨悚然的。古人造字，「貪」與「貧」一樣筆劃，同樣部首，還長成一個樣的，只是那一點放在了不同位置。「貧」字拆開是「分貝」，貝就是錢，貧者整天滿腦子都是錢不夠分，該怎麼分？而「貪」字，眼睛裡全是今天放在眼前的錢，滿腦子怎麼把錢弄出來？怎麼分給我？正是心裡的貧，才造就了行為上的貪。昨天的貧，造就了今天的貪。或因為對未來的貪，讓自己覺得今天的自己極度的貧，所以不得不貪。其動機與心態互為表裡，一以貫之，誰先誰後很難說，卻總是會走到同一條道上。
更麻煩的是，有些人的「貪」，已經變成一種「癮」。跟煙癮、酒癮、毒癮一樣，他一點不缺錢，但路過的銀子、好處，他就是非要摸兩把不可，不摸點起來就覺得自己今天活得沒有意義，人生過得不夠聰明。很多貪小錢的人，不真的是心有多壞，但這種貪點公家財的癮，報單據多報點洗發票的癮，永遠會支持他能摸一把算一把，摸來的錢特別香特別甜，正常的薪水只是死錢，多摸出來的錢才算自己賺的。這習慣，一輩子都戒斷不掉。
很久以前，有一期天下雜誌的封面，把「貪」字的上半邊，做成一個官帽的樣子，那期講的主題便是貪污。很多政治人物為了選舉，不免有見不得光的財務周轉，但聰明的人只吃大條錢，小錢不但不會計較，還懂得「財散人聚，財聚人散」之理。只有那些沒有明天，準備撈一票就走人的二百五，才會斤斤計較到如此地步。安辦離職率之高，在立院已經是出了名的，誰知原因為何？
這個案例其實很有警世作用。許多人覺得自己很聰明，但老把聰明用在刮出屬下與朋友身上每一寸肉，擠出每一滴油上。這種聰明，其實毫無智慧，而且終將反噬自己。不要說選市長了，就算一般社會作人處世，也會讓人敬而遠之，就算不小心碰到了，也避之唯恐不及。請問，你會為這種慣老闆賣命嗎？你願意被這種慣老闆領導嗎？你願意跟這樣的人當朋友嗎？答案應該很明顯了。
題外話，立法院助理的薪資，真的該調一調了。咱們這些苦命的政治工作者，妥妥的就是責任制。那種工時制下的加班費，完全不符實際工作狀況，何不藉此調整一下助理們的薪資水平，讓大家正常且安心的工作。既杜絕報銷漏洞，也讓還願意為政治付出青春的人們，能夠安心的養家活口，這樣不是能讓國會生態，比較正常點嗎？
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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