拒絕11區邊緣化　林佳龍拋「北海七星璀璨大亮點計畫」

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林佳龍解釋，計畫中提出交通、觀光、產業等三枝箭，包括7項交通建設、15項觀光建設及5巷產業政策，共27個亮點建設計畫，包括高快速公路交通網可以讓北海七星快速移動，對整體觀光及產業發展很重要。
林佳龍指出，觀光則是這裡最寶貴的資產，而隨著交通觀光的進步，可以讓人們有好的生活環境，就可以招商引資，創造高薪資的就業機會，可以完全大翻新，要有大格局首都圈，要有國際城市區域的願景規劃。
林佳龍也直言，新北的病症就是外圍地區邊緣化，原來市區空洞化，讓偏鄉因為升格反而降級，自己會整合大翻新計畫，讓城市擁有全新的視野跟規劃。也批評侯友宜在新北12年時間，但這些區域人少票不多，侯友宜只是去參加活動、剪綵、割稻尾，沒有好好大翻新，結果還要講2030願景，過去政績就讓新北發展失衡，所以由他來提出對策。
競辦政策執行長王義川表示，北海七星11個行政區，從台北縣升格為新北市之後，偏鄉依然還是偏鄉，距離位於板橋的新北市府的行政區，是最遙遠的地方，相關的公共建設發展也比較緩慢，「北海七星璀璨大亮點計畫」涵蓋了交通、觀光及產業發展建設。
前立委呂孫綾則說，觀光是北海岸重要資產，從蘇貞昌擔任縣長就大力建設，包括漁人碼頭、十三行博物館、八里左岸、紅樹林自行車道，這些都是其他縣市學習的典範，蘇曾說這些地方就像是一顆顆的珍珠，所以很高興能看到林佳龍提出北海七星計畫，讓景點能珍珠串成項鍊。
呂孫綾也提到，觀光發展需要交通建設來串連，期待未來林佳龍能來推動，帶動地方觀光發展，也感謝林擔任交通部長時，大力支持她所推動的淡江大橋，現在也在興建當中，希望能在2024年順利完工，強調「新北大翻新」，北海岸拒絕邊緣化，就從大亮點計畫開始。