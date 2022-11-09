夏克立返台打離婚官司！駁精神失控 發表「不自殺聲明」
女星黃嘉千與加拿大籍的夏克立16年婚姻破局，離婚官司兩地開打，9月首次在台北開庭，夏克立並未出現，僅由律師代發聲明，事後在社群平台抒發心情，卻被網友檢舉下架文章，長期喪失話語權，他今（9）日被媒體捕捉到搭機返台，否認外界謠傳精神狀況不佳的傳聞，並表示不會傷害自己，回台灣除了面對官司，也想見到久違的家人。
據《自由時報》報導，許久沒回到台灣的夏克立，外型略顯削瘦，由於爆發離婚新聞後，傳聞他在吵架時情緒激動，和黃嘉千有肢體衝突，夏克立則否認此說法，抵達機場後發表「不自殺聲明」，認為有些人試圖把他塑造成一個精神不穩的人，間接影響官司判決，他強調不會傷害自己，「我有很重視的人，自殺絕不是個選項。」
久未露臉的夏克立，外型略顯滄桑，他向媒體透露，加拿大司法系統的官司過程較為冗長，無法很快有結論，才會先返台打官司。夫妻撕破臉至今，他已經340多天沒有見到和黃嘉千的共同家人，形容被阻隔見面與聯絡一事「非常可怕」，網友則安慰他保護自己的權益，希望這次離婚官司能和平落幕。
※【NOWnews 今日新聞
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