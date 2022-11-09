斥白色價值傷民主　柯建銘轟柯文哲：你的時代或將結束

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柯建銘表示，高虹安昨天表示其助理在永齡基金會的事情她都不知道，這對不起來，這樣的串供是非常糟糕的；且柯文哲講出「台灣民主自由危機」，但其實「台灣民主自由危機」就是新的白色價值所帶來的，道德論喪、法治崩盤。
柯建銘表示，柯文哲要了解他當初為什麼會當選台北市長？是因為有洪仲丘事件，因為有318事件，馬英九執政末期天怒人怨，所有的力量投射、反射在柯文哲身上，「當初你的對手連勝文，他是黨國體系最後一系」，是民眾將過去對國民黨長期執政的不滿寄託在柯文哲身上，不是他一個人有多大的能量，捲起千堆雪。
柯建銘向柯文哲喊話說，有一句話說「風口上的豬也會飛」，柯文哲是在風口上，大家把他推上去的，當大家對他失望的時候，自然會掉下來，「請你好好思考這個問題」。
柯建銘直言，「你（柯文哲）為什麼會崛起、為什麼殞落，為什麼沒有人相信你講的話，不是你一個人在詮釋的」，人民的眼睛是雪亮的，時代已經不一樣了，搞不好柯文哲的時代即將結束，但是道德崩壞的時候，人民會用選票決定一切，高虹安也是如此。
另對於柯文哲嗆聲「柯建銘到底在怕什麼，是不是新竹市政府有不可告人的事情」等語，柯建銘說，新竹市是他的故鄉，他比誰都在意誰當新竹市長，有沒有帶領這座城市往前走，他要反問柯文哲一句話，為什麼這麼用力輔選無黨籍台北市長候選人黃珊珊呢？是怕五大弊案被揭發嗎？「我怕的就是最沒有資格的人來當新竹市長，民眾黨講得慷慨激昂，都不知道他們都在打臉自己」。
柯建銘呼籲，高虹安、民進黨新竹市長候選人沈慧紅、國民黨新竹市長候選人林耕仁應舉辦電視辯論會，讓全國人民來看，因為沈慧紅本身就是一個「政策控」，每個禮拜開2次政見發表會，目前唯一在講政策的就是沈慧紅，請3個候選人站出來，大家辦政策辯論會就好了。