死亡+66例！40多歲男「胸痛＋呼吸困難」 確診4天後離世
中央流行疫情指揮中心表示，今天（9日）新增66例死亡，其中最年輕為2名40多歲個案，皆患有慢性疾病，接種過3劑疫苗，醫療應變組副組長羅一鈞表示，有一例為男性，因胸痛、呼吸困難到急診就醫，診斷為肺炎、疑似心肌梗塞，當天快篩呈現陽性收治住院，後續病況惡化，4天後不幸逝世。
羅一鈞說明，該名40多歲男性個案，曾接種3劑疫苗，本身有肝硬化等慢性病史，11/3因為胸痛加上呼吸困難到急診，診斷肺炎、疑似心肌梗塞住院，11/6病況持續惡化在醫院離世，死因為心冠肺炎併呼吸衰竭。
另一例個案為40多歲女性，曾接種3劑疫苗，有慢性神經系統疾病，10/4開始出現發燒、咳嗽等症狀，快篩陽性確診，10/7全身抽搐送醫，經診斷疑似腦炎，故收治於加護病房，期間給予瑞德西韋、類固醇，但仍於10/19死亡，死因為新冠肺炎、腦炎。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。