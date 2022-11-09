時力中市議員候選人籲市長候選人辯論空汙政策

時代力量台中市議員候選人鄒明諺、傅智恒、吳佩芸以及徐小媚今 (9) 日召開記者會檢視台中市長盧秀燕上任四年來空汙治理成績，並呼籲市長候選人盧秀燕、蔡其昌、陳美妃，對台中市未來空汙治理進行公開的政策辯論。

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鄒明諺指出，過去十年來台中的 PM2.5 濃度平均值幾乎都高於全國平均，在 2017 、 2018 年終於翻轉，優於全國平均值。然而，盧秀燕市長 2018 年底上任後，台中 2019 年度的 PM2.5 濃度卻又高於全國平均，甚至在 2021 年更加惡化。數據顯示近年來無論全國或台中的 PM2.5 濃度都有下降，但盧市長空汙改善的成果遠不及其他南部縣市，低於全國平均，是空汙治理的後段班。

傅智恒表示，肯定盧市府對中火等大型固定汙染源的稽查，然而在移動汙染源管制方面，盧秀燕相當怠惰。根據空汙法第四十條規定，地方政府能因地制宜劃設空氣品質維護區，對移動汙染源進行管制。目前六都只剩台中還未實施空品維護區，從去年公告後還要等兩年的空窗期到 2023 年 9 月才上路，並且只畫設了台中港區及周邊道路一處空品維護區，反觀其他縣市還針對轉運站、焚化爐及觀光景點進行空品管制。呼籲未來無論是誰當市長，都要更重視移動汙染源的管理。

吳佩芸表示，空汙是台中人相當關心的議題，希望盧秀燕、蔡其昌、陳美妃三位市長候選人公開進行政策辯論，將各自的空汙政策向市民說清楚。另外關於南屯區文山焚化爐與南屯水肥場造成的空汙，吳佩芸認為市府要盡速提出明確規畫並定期向市民說明進度，別讓南屯區的居民只能無奈地等待。