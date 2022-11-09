被推特收購案拖垮？特斯拉股價跌不停　馬斯克身價近腰斬

▲自從馬斯克宣布收購推特後，特斯拉股價一路下滑。（圖／美聯社／達志影像）
▲自從馬斯克宣布收購推特後，特斯拉股價一路下滑。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-11-09 14:22:53

自從世界首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）以440億美元完成推特收購案之後，便大刀闊斧進行改革，推出「藍勾勾」認證訂閱制、大裁半數員工等，更有外媒形容稱「推特處於混亂狀態」。即便馬斯克稱推特的使用量「來到歷史最高水準」，但仍止不住特斯拉股價一路下滑，特斯拉股票拋售潮，更讓這名全球首富身價大跌，淨資產在8日時跌破2000億美元（約台幣6.4兆元）。

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根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），馬斯克目前身價為1770億美元（約台幣5.63兆），雖然仍居於世界首富，但是相較於一年前身價攀至顛峰3400億美元（約台幣10.8兆元）相比，幾乎是腰斬。

而富比世（Forbes）資料顯示，馬斯克的淨資產如今為1948億美元，其中財富來源很大一部分是來自他所持有的15%特斯拉股權。

特斯拉市值達6220億美元，但自從馬斯克4月宣布收購推特以來，特斯拉股價幾乎腰斬，馬斯克的身價也因為此減少逾700億美元。週二（8日）特斯拉股價收跌2.93%，至每股191.30美元，今年已下跌45%，跌幅超過標普500指數今年的19%跌幅，也超過納斯達克指數的32%跌幅。

《路透社》報導指出，投資人最初憂心馬斯克會為了收購案變賣特斯拉股票，他已經脫手價值至少150億美元的股票。如今投資人更憂心，馬斯克會將心思放在推特上，而無暇關注特斯拉。華爾街擔心，特斯拉正在提高產量並面臨日益激烈競爭之際，馬斯克會分身乏術。

財富管理公司Infrastructure投資組合經理哈特斐德（Jay Hatfield）表示，看起來馬斯克正全神貫注於推特上，而推特需要更多資金挹注。

自從馬斯克收購推特後，就極少在推特發文中提起特斯拉，反而是談論自己對推特的計畫，包括「藍勾勾」認證訂閱制。

馬斯克同時擁有美國太空科技探索公司（SpaceX），根據富比世，目前身價仍高出全球第二大富豪LVMH掌門人阿爾諾（Bernard Arnault）約400億美元。

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