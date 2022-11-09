13歲少女肺炎「呼吸窘迫、氧氣濃度降」！插管使用呼吸器
中央流行疫情指揮中心表示，今（9）日新增24798例本土個案、59例境外移入，新增通報181例中重症，其中為一例青少年重症個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案為13歲的青少女，有先天性多重疾病，確診當天出現氧氣濃度下降、呼吸窘迫，插管使用呼吸器住進加護病房，仍在治療當中。
指揮中心今（9）日公布國內新增24798例本土個案，另增59例境外移入，確診個案中新增66例死亡。今日也新增通報181例中重症，當中有117例中症、64例重症。
羅一鈞指出，今天新增一例青少年中重症個案，為13歲少女，沒有接種過疫苗，罹患先天性多重疾病，10月26日起發燒嘔吐，10月28日就醫PCR陽性確診，檢查有肺炎，使用瑞德西韋，確診當天出現氧氣濃度下降、呼吸窘迫，插管使用呼吸器住進加護病房，仍在治療當中。（編輯：孫唯容）
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