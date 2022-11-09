橋頭再生水完成簽約　陳其邁：後續再推動楠梓再生水廠

「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運計畫」今(9)日舉行簽約典禮，在內政部次長花敬群見證下，由高雄市市長陳其邁及橋頭水務股份公司董事長周黎明共同完成簽約，預計於114年底完工，115年1月起開始每日供應3.0萬噸高品質再生水予台積電公司使用，總計畫經費約50億元。陳其邁也表示，後續將再推動楠梓再生水廠，總計可供應約每日21萬噸再生水。

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▲預計於114年底完工，115年1月起開始每日供應3.0萬噸高品質再生水予台積電公司使用，總計畫經費約50億元。（圖／高市府水利局提供）

高雄市府持續推動產業轉型及半導體S廊道，高科技廠商對於再生水的需求將會增加，高雄市政府與民間廠商將持續攜手合作，除了橋頭再生水廠產製再生水全數供台積電使用外，後續亦將加速推動楠梓再生水廠的建設，為高雄產業發展奠定穩固基石，也讓高雄市成為再生水生產重鎮，並成為全國再生水推動的典範城市。

陳其邁表示，為了成為產業發展的強力後盾，市府超前佈署開發再生水，在內政部營建署指導及支持下，已推動鳳山及臨海再生水廠，並於110年起推動北高雄再生水計畫，預計興建橋頭及楠梓再生水廠，以確保投資廠商所需的水資源供應無虞。

花敬群指出，中央推動再生水廠，會全力支持高雄，再生水廠由中央補助92%，累計至今年9月以補助高雄187餘億元。高雄在陳其邁領軍下，與廠商溝通順暢，都是推動招商的最佳利器。