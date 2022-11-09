江蕙欽點！男星當街頭藝人踢鐵板 「窮到只剩200元」
新人林子安將推出個人首張演奏專輯《滾石有琴人，40首致經典》，從古典跨流行的他靠著一把小提琴征服樂壇老、中、青三代超過20組實力唱將金曲， 陳昇《把悲傷留給自己》、伍佰《浪人情歌》、五月天《人生海海》，到劉若英《為愛痴狂》以及八三夭、瘦子、孫盛希等人的歌都難不倒他。
年僅29歲的林子安不僅是YouTuber外，當過街頭藝人的他，還曾是天后阿妹、江蕙演唱會欽點的男子弦樂團「無解樂團」一員，合作過的藝人更是不計其數，包括張清芳、陳奕迅、蘇打綠、A-LIN都能見到林子安的身影。也因為曾隨著許多藝人征戰各種大小舞台，讓林子安興起當街頭藝人的想法，想藉由街頭表演的經驗精進自己的琴藝外，更想藉此磨練個人表演功力及臨場反應。
林子安坦言當初因為學長投入街頭表演後收入不錯，讓剛退伍想多賺錢的林子安沒多想就跑去考證，結果剛出社會沒經驗的他，憑著傻勁初闖街頭踢到鐵板，除了面對來往陌生人冷漠相對，且收入並不如預期，他透露剛開始的半年階段每個月平均收入不到3000甚至更少，還曾經窮到戶頭只剩下200塊，他苦笑說：「我記得當時一天吃一餐，快半年時間都是吃老本過活。」