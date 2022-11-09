高虹安「找資料辯護」致過度疲勞 柯文哲：好學生的缺點
民眾黨新竹市長候選人高虹安驚傳累倒住院，引發社會各界議論。對此身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今（9）日下午出席時，表示高虹安白天選務行程很多，晚上又要為了外界的抹黑攻擊找資料辯護，「我昨天看到他就問他，你衣服怎麼變那麼大件，人瘦了一圈。」柯文哲直言，這是好學生的缺點，人家抹黑她什麼她就急於要去辯護。
柯文哲透露，自己大致上了解高虹安的狀況，但礙於病人隱私的問題，相關病情與病例就不方便公開。柯文哲表示，昨天早上還有看到高虹安，發現整個人瘦了一圈，身上穿的衣服也變很大件，「我自己也打過選舉，MG149、葛特曼案，我覺得在高虹安身上實在是太離譜了，她等於一個人承受好幾個MG149。」
柯文哲強調，藍綠兩黨的這種打法，已經打到太沒品了，「我認為這種打法會引起台灣人民的反感，因為打得太超過了。」柯文哲說，自己很佩服高虹安年僅38歲，就可以承受這些鋪天蓋地的打擊，「我當初也是到55歲，社會歷練夠了才能夠反擊MG149案的相關爭議。」
柯文哲直言，高虹安就是典型的「好學生」，人家批評她什麼，她就會急於替自己辯護，「我就說你知道人家抹黑你的，你三更半夜準備資料幹什麼？說他抹黑就好了。」至於林耕仁的狀況，柯文哲則表示，已經不需要他去批評林耕仁，現在林已經兩面不是人，「我就說政治要有一致性，做什麼事情要想一下，我現在哪需要批評他？他自己看他怎麼去面對記者的追問。」