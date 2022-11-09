布魯斯威利患失語症 息影前搏命拍最後作品《俠探特攻》
昔日的動作戲天王布魯斯威利（Bruce Willis），今年3月因為失語症宣布息影後，令所有影迷感到非常不捨！電影《俠探特攻》系列第二部曲《俠探特攻：贖罪行動》（Detective Knight: Redemption），也成為67歲的他息影前「最後作品」，片中布魯斯威利再度化身洛杉磯警探「奈特」，對抗裝扮成聖誕老人的全新敵人「聖誕炸彈客」。
電影《俠探特攻》系列是布魯斯威利息影前，搏命打造的最終三部曲，不只有著布魯斯威利近年作品少見的浩大格局，更為這位昔日的動作天王，塑造了一個全新的冷酷英雄形象「俠探」奈特，可以說是他演藝生涯最後的代表作！《俠探特攻：全面追緝》的預告在網路上公布之後，許久未在布魯斯威利作品裡看到的質感，也引發網友熱烈討論：「《終極警探》回來了」、「讓我想起老布最輝煌的那些年代」、「我一定會進電影院觀賞．」
曾演出經典情境喜劇《六人行》「錢德」一角，因而走紅的美國男星馬修派里（Matthew Perry），私底下與布魯斯威利是多年好友，牽線過布魯斯威利客串演出《六人行》。馬修派里在近期出版的回憶錄中透露，過去經常跟布魯斯威利到處開趴，而在派對結束後他們會坐下來聊天，「這時我會看到布魯斯威利真實的一面，一個善良的人、一個有愛心且無私的人、一個很棒的父母、一個很棒的演員，最重要的是一個好人。」馬修派里在得知布魯斯威利罹患失語症之後「我每天都在為他祈禱。」
《俠探特攻：贖罪行動》故事描述經歷上集的萬聖節事件後，洛杉磯資深警探奈特（布魯斯威利飾）在紐約啷噹入獄。與此同時，一位名為「聖誕炸彈客」的恐怖份子正計畫越獄，他旗下的「聖誕聖徒」們到處滋事，讓整座城市陷入恐慌。為了消滅他們，奈特再度賭上他身為警探的尊嚴，《俠探特攻：贖罪行動》將於12月9日與全美同步上映。