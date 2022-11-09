郝龍斌輔選謝國樑稱「爭取2088」　林右昌打臉：敗象已露

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林右昌表示，推動基北城際快捷公車有兩個困難點，第一，台北市政府必須開放「黃金路權」以及協助取得台北「市政府轉運站」席位，這必須有台北市政府的支持協助，這點不能突破，什麼都別談；第二，基隆端的循環站停靠，需由公車處同意由2088業者興建延長既有候車亭，增加資訊顯示看板，以順利停靠。
林右昌說，2014年12月6日他邀請剛當選的柯文哲到基隆，2人就台北、基隆未來的合作發展進行會晤，那天2人就台北與基隆兩市合作達成3點共識。一是捷運延伸基隆案，台北市支持協助；二為合作興建青年住宅；三是開放基隆市公車直達台北之路權。就是因為有第3點共識，柯文哲支持開放台北市路權，才有後來第一條2088城際快捷公車。
林右昌上任之後積極推動，有了台北市的支持，基隆市政府於2015年3月3日正式行文公路總局提出開闢快捷公車路線需求；公路總局2015年3月16日同意本市新闢快捷公車；市政府又於2015年5月4日提送路線規劃，並於2015年5月18日進入公路汽車客運審議會審議，2015年6月16日正式公告路線、2015年8月28日核定由「大都會客運公司」籌備經營本路線，並於2016年3月20日正式開通。
林右昌表示，「上帝要他滅亡，必先使他瘋狂」，日前謝國樑找對基隆市最不好的前交通部長葉匡時來輔選；昨天，散播9026要改道、減班的不實消息，惟恐天下不亂，造成通勤民眾恐慌；今天又找對基隆市最不好的前台北市長郝龍斌來說2088是他爭取的，只能說謝國樑為了選舉已經瘋狂，必為市民所唾棄，也顯示選情敗象已露。