三航站能源中心工程傳崩塌？桃機澄清：僅鋼管組鬆脫

有媒體日前報導桃園機場「三航站能源中心工區傳崩塌」、「營造廠疑似違法施工」等情事，當中引述說法有違事實，機場公司今（9）日發出嚴正澄清。有關報導所述之能源中心B區共同管溝於深夜崩塌一事，經查並非事實。事件為今（2022）年10月28日下午施工時，人員進行鋼管組立時疑似鬆脫，當下已立即改善，並於當日下午5時完成復原，未影響工程後續推動。
桃機表示，該工程由東元電機股份有限公司和偉銓營造有限公司共同投標承攬，由東元公司為共同承攬之代表廠商。偉銓公司於今年3月出現資金問題，4月亦不正常出工，無法正常履行契約責任。機場公司陸續接獲桃園地方法院執行命令後，要求東元公司依共同投標協議書連帶負履行契約責任，東元公司和偉銓公司於4月18日由雙方董事長共同具名來文，檢附自4月1日起由東元公司繼受之讓與協議書，完成繼受程序。
有關媒體報導目前營造廠疑似違法施工一事並非事實，桃機說明，該工程因偉銓公司無法履行契約，後續由共同承攬之東元公司繼受且另覓其他土建分包廠商，另承造人變更申請之程序，業已完備桃園市政府建管處承造人變更申辦程序（109桃市都建執照字第會園00867號），並無違法施工等情事。
該工程為第三航站區公共設施新建工程，經費62.93億元，得標廠商為東元公司及偉銓公司，工期2069天。因此事件影響工程進度，截至10月31日止，預定工程進度17.97%，實際進度13.98%，落後3.99%。機場公司依據政府採購法第101條規定，於9月5日刊登偉銓公司為拒絕往來廠商。