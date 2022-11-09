寵物也能搭中捷運　違反者得罰7500元

可以帶寵物搭捷運嗎？台中捷運公司常接到旅客如此詢問，中捷公司表示，答案是只要將寵物放在寵物箱、袋或籠內，或使用符合尺寸規定的中、小型寵物推車，不要露出寵物的頭、尾及四肢，就可和毛小孩一起搭捷運出遊，享受舒適便捷的服務。

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中捷公司指出，台中捷運綠線沿線公園及旅遊景點眾多，隨著防疫措施逐步鬆綁，民眾出遊機會增多，近期常有民眾詢問能否帶寵物搭捷運。中捷公司鼓勵民眾多利用捷運帶著毛小孩一起外出，可將寵物放在寵物箱、袋或籠內，若使用寵物推車原則上比照隨身攜帶物品規定，長度不得超過 165 公分，長、寬、高總和不得超過 220 公分，目前市售中、小型寵物推車尺寸多可符合規範，除非寵物推車尺寸明顯巨大，否則採目視從寬認定搭乘。

中捷公司表示，為維護其他旅客搭乘權益，請民眾盡量採用符合前述尺寸或可局部收折的寵物推車，避免搭車途中因人潮眾多、推擠造成意外事件發生。

另因捷運車廂頭尾空間較為充裕，建議使用推車的民眾可於 1 、 10 號車門搭乘，並請優先禮讓輪椅旅客進出；人潮眾多時請分散排隊或改搭下一班車。寵物推車進站時，請利用電梯移動，勿使用電扶梯，避免推車傾倒、滑落，保護寵物、飼主與其他乘客的安全。