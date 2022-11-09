肯定警方速破槍擊案　陳其邁盼警發揮戰力消弭社會不安

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專案小組同步清查、搜索相關涉案車輛，在曾經車聚的車輛內，起獲2把長槍、86顆子彈；另1名林姓犯嫌知悉同夥落網後，自知法網難逃，於今（9）日凌晨1時許由律師陪同，帶著2把長槍、4把手槍、1顆子顆，向專案小組投案。相關犯案原因經初步了解係雙方因細故相約談判卻引爆衝突，這部分專案小組仍持續釐清、追查中。
陳其邁表示，14小時偵破「1108」專案，讓市民見識警察打擊犯罪的能力，也展現高雄市警局優異的戰力，充分運用大數據和科技辦案，更重要的是，貫徹打擊犯罪的決心，在執勤中都能戮力以赴，才能在這麼短的時間合作偵破此案。
陳其邁也指出，高雄市今年有3例槍擊案，在六都當中最低，也是高雄市近年來的新低，都是員警辛苦努力的結果，包括全般暴力犯罪、重大刑案、詐騙案在今年也有顯著降低。他認為，如何維持充分警力的合作、運用各種新科技來打擊犯罪，就在這次「1108」專案裡，展現成果。
陳其邁也提醒，111年度地方公職人員選舉暨憲法複決案之公投已進入倒數階段，未來尚需各警察幹部與弟兄們堅守崗位、及時處置各項危害，持續加強反賄選宣導、積極查賄，全力淨化選前治安並維護各候選人及活動安全無虞，也請各主官(管)勤走基層鼓勵慰勞同仁。