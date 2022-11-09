肯定警方速破槍擊案　陳其邁盼警發揮戰力消弭社會不安

▲高市警方於大寮槍擊案發生14小時內偵破，市長陳其邁今天特別頒獎表揚高雄市刑大及林園警分局。(圖／高市警局提供)
▲高市警方於大寮槍擊案發生14小時內偵破，市長陳其邁今天特別頒獎表揚高雄市刑大及林園警分局。(圖／高市警局提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-11-09 16:09:33

高雄市大寮台88快速道路橋下槍擊案，警方在14小時查獲涉案人，雖主嫌疑在逃，但高雄市長陳其邁感謝警方在最短時間內，迅速破案，今(9)b4下午特別利用市警局11月分局務會報表揚偵破「1108專案」有功人員，充分發揮團隊戰力、運用科技偵查等方式，壓制暴力分子囂張氣焰，迅速消弭社會不安，對於偵辦此案的所有同仁強勢執法、捍衛治安之決心、用心，在此表達高度肯定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高市警方偵破大寮槍擊案，市長陳其邁今天頒獎給高雄市刑大，由刑大副大隊長林耕宇代表受獎。（圖／高市府提供）
▲高市警方偵破大寮槍擊案，市長陳其邁今天頒獎給高雄市刑大，由刑大副大隊長林耕宇代表受獎。（圖／高市府提供）
▲高市警方偵破大寮槍擊案，市長陳其邁今天下午頒獎給林園警分局偵查隊長陳財源。（圖／高市府提供）
▲高市警方偵破大寮槍擊案，市長陳其邁今天下午頒獎給林園警分局偵查隊長陳財源。（圖／高市府提供）
高雄市大寮區118日凌晨4時許發生槍擊事件，經警察局刑警大隊、林園分局、刑事警察局南部打擊犯罪中心、台東縣警察局共組專案小組，迅速在14小時內在台東縣大武分局境內將逃逸的宋姓犯嫌等5人圍捕到案。

專案小組同步清查、搜索相關涉案車輛，在曾經車聚的車輛內，起獲2把長槍、86顆子彈；另1名林姓犯嫌知悉同夥落網後，自知法網難逃，於今（9）日凌晨1時許由律師陪同，帶著2把長槍、4把手槍、1顆子顆，向專案小組投案。相關犯案原因經初步了解係雙方因細故相約談判卻引爆衝突，這部分專案小組仍持續釐清、追查中。

陳其邁表示，14小時偵破「1108」專案，讓市民見識警察打擊犯罪的能力，也展現高雄市警局優異的戰力，充分運用大數據和科技辦案，更重要的是，貫徹打擊犯罪的決心，在執勤中都能戮力以赴，才能在這麼短的時間合作偵破此案。

陳其邁也指出，高雄市今年有3例槍擊案，在六都當中最低，也是高雄市近年來的新低，都是員警辛苦努力的結果，包括全般暴力犯罪、重大刑案、詐騙案在今年也有顯著降低。他認為，如何維持充分警力的合作、運用各種新科技來打擊犯罪，就在這次「1108」專案裡，展現成果。

陳其邁也提醒111年度地方公職人員選舉暨憲法複決案之公投已進入倒數階段，未來尚需各警察幹部與弟兄們堅守崗位、及時處置各項危害，持續加強反賄選宣導、積極查賄，全力淨化選前治安並維護各候選人及活動安全無虞，也請各主官()勤走基層鼓勵慰勞同仁。

柯志恩提育兒婦女降低工時　湧言女將：是獎勵還是懲罰？

大仁哥暖心推薦他　林志誠「兼具謙卑與服務精神」

陳小菊、陳小邁合體力挺　搶救行政經驗值最高的黃彥毓

早午餐新選擇！「麻辣燙加抹茶奶酥」甜辣雙重滿足

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀