肯定警方速破槍擊案　陳其邁盼警發揮戰力消弭社會不安

高雄市大寮台 88 快速道路橋下槍擊案，警方在 14 小時查獲涉案人，雖主嫌疑在逃，但高雄市長陳其邁感謝警方在最短時間內，迅速破案，今 (9)b4 下午特別利用市警局 11 月分局務會報表揚偵破「 1108 專案」有功人員，充分發揮團隊戰力、運用科技偵查等方式，壓制暴力分子囂張氣焰，迅速消弭社會不安，對於偵辦此案的所有同仁強勢執法、捍衛治安之決心、用心，在此表達高度肯定。

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▲高市警方偵破大寮槍擊案，市長陳其邁今天頒獎給高雄市刑大，由刑大副大隊長林耕宇代表受獎。（圖／高市府提供）

▲高市警方偵破大寮槍擊案，市長陳其邁今天下午頒獎給林園警分局偵查隊長陳財源。（圖／高市府提供）

高雄市大寮區 11 月 8 日凌晨 4 時許發生槍擊事件，經警察局刑警大隊、林園分局、刑事警察局南部打擊犯罪中心、台東縣警察局共組專案小組，迅速在 14 小時內在台東縣大武分局境內將逃逸的宋姓犯嫌等 5 人圍捕到案。

專案小組同步清查、搜索相關涉案車輛，在曾經車聚的車輛內，起獲 2 把長槍、 86 顆子彈；另 1 名林姓犯嫌知悉同夥落網後，自知法網難逃，於今（ 9 ）日凌晨 1 時許由律師陪同，帶著 2 把長槍、 4 把手槍、 1 顆子顆，向專案小組投案。相關犯案原因經初步了解係雙方因細故相約談判卻引爆衝突，這部分專案小組仍持續釐清、追查中。

陳其邁表示， 14 小時偵破「 1108 」專案，讓市民見識警察打擊犯罪的能力，也展現高雄市警局優異的戰力，充分運用大數據和科技辦案，更重要的是，貫徹打擊犯罪的決心，在執勤中都能戮力以赴，才能在這麼短的時間合作偵破此案。

陳其邁也指出，高雄市今年有 3 例槍擊案，在六都當中最低，也是高雄市近年來的新低，都是員警辛苦努力的結果，包括全般暴力犯罪、重大刑案、詐騙案在今年也有顯著降低。他認為，如何維持充分警力的合作、運用各種新科技來打擊犯罪，就在這次「 1108 」專案裡，展現成果。