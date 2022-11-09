民進黨支持度小幅上升　林錫耀分析2大因素

民進黨今（9）日下午舉行中常會，會後據轉述秘書長林錫耀指出，雖民進黨被罵到臭頭，但近來支持度小幅提升，評估有2大因素，認為台北市辯論會中，台北市長候選人陳時中結論引發共鳴，投票意願明顯上升，此外新竹市長候選人林耕仁砲轟高虹安引發很大效應，更外溢到其他縣市，強調這2周為關鍵黃金周，請大家全力以赴。
據轉述林錫耀指出，民進黨2018年選舉失利，大家都非常擔心會重演，最後要非常小心，時時注意選情發展，感覺目前風向有在改變，民進黨雖然被罵到臭頭，民調顯示黨的支持度小幅增加，之前擔心選情冷，對執政縣市較多的國民黨較為有利，但目前看來風向有所變化。
林錫耀分析民進黨支持度上升因素，首先是台北市辯論會上，陳時中的結論引發共鳴，讓投票意願明顯上升，3人都在誤差範圍內。此外林耕仁砲轟高虹安引發很大的效應，先前是藍白聯手現在是藍白互打，不只是新竹地區而已，甚至被名嘴稱殺到見骨，效應已經外溢到其他縣市。
林錫耀強調，最後兩周是黃金周，過去無論是罷免或是補選，最後兩周都是關鍵，黨公職勢必要全力以赴，而本周雙北市長候選人將在凱道造勢，國民黨也打算在板橋舉辦活動，這都將影響全國的支持者，本周六很重要，「該動員要動員」。
林錫耀也預告，下周六將移師中彰投苗共同造勢，本月20日則將兵分六路在台北大遊行，台北是政經中心更是全民關注，造勢勢必可以拉抬選情，請大家全力以赴。