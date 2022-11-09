九合一選舉倒數兩週！台灣高鐵再加開5班次列車

台灣高鐵公司今（9）日宣布，經檢視地方公職人員「九合一選舉」疏運期間，旅客訂位及運能調度狀況，決定再加開5班次列車，11日凌晨零時起開放購票。總計疏運期間為25至28日，共加開52班次列車，含南下27班、北上25班，四天提供665班次列車的旅運服務。歡迎旅客多加利用T Express行動購票App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購選舉疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。
台灣高鐵選舉疏運期間各車次列車均提供自由座服務，持定期票、回數票、悠遊聯名卡或一卡通聯名卡的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。另為方便旅客提早規劃行程，高鐵公司已透過企業網站公告「銷售資訊」，持續更新對號座熱銷車次，歡迎旅客預先查詢。
台灣高鐵各車站及列車透過持續清潔消毒，提供旅客安全、舒適的乘車環境。各車站每小時定期消毒一次，各車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，皆會針對座椅餐盤、扶手、廁所等旅客較頻繁接觸之區域，加強清消。每日營運結束後，再進行車站及列車之深度消毒；敬請旅客自進入車站大廳、乘車至出站，自備口罩並全程佩戴，共同維護安心、舒適、安全的乘車環境。