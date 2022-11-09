名家論壇》錢震宇／藍白要合還是分？

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回到今年7月，在綠白都還在為人選傷腦筋的時候，國民黨就已經決定由在地支持者及議員假投票勝出的林耕仁代表國民黨出戰，也因為林耕仁基層實力扎實，順利整合黨內，所以一開始民調都還可以保持領先。尤其是爆發林智堅抄襲及新竹棒球場事件之時，林耕仁民調都是三人之首。
只不過，等民進黨的沈慧虹就定位，開始主導新竹戰局，猛打高虹安的時候，林耕仁就被忽視了。地方人士說得很白，他們一開始認為高虹安根本不是對手，第一地方不認識她，第二資歷也不夠，只做了兩年立委，認為選舉最後一定回到藍綠對決，沒想到綠營狂打高虹安論文案，竟變相拉抬高虹安，讓她後來民調衝到第一。
然而，林耕仁的戰法也讓外界傻眼。眼看高虹安民調第一，自己落到第三，馬上轉變人設，開始猛打高虹安男友的助理費、資金流向，甚至表示要向調查局北機組提證據。戰術突變不禁讓人質疑到底哪個才是林耕仁，一輪猛攻後，確實讓高虹安疲於應付，「藍打白不只便宜到綠營，更會影響到中間選民，更會外溢到外縣市」。
荒謬的是，林耕仁猛打一陣後，突然嘎然而止，說是因為林政則跟許修睿建議要回歸市政主軸，不要以訟止謗，但林耕仁講不出一個合理的說法，又難以拉回原本已經被拉去打高虹安的支持者；更難理解是，柯文哲質疑林耕仁「遇到政治就轉彎」，又讓林耕仁爆氣，要求柯文哲道歉，否則將交付相關資料。一下要交、一下又不交，林耕仁其實已經亂了節奏！
三腳督的選舉，就會遇到一個問題，不夠強的候選人就會被拋棄。台北市蔣萬安追打陳時中防疫缺失，陳時中批蔣萬安放任徐巧芯攻擊，黃姍姍就被冷落；桃園市張善政打鄭運鵬到中國大陸做生意、鄭運鵬打張善政擔任詐騙政黨顧問，賴香伶就被略過。藍綠白三方對戰，如果不是夠強的候選人，很容易就被裂解，這次林耕仁就是血淋淋的例子。
這是一個很現實的問題，2022選舉會遇到，2024一定也會出現。如同趙少康說的，在野合作本來就是各民主國家常態，柯文哲2014年能夠勝選，就是因為白綠合，雖然藍白合的確不容易，必須有人適度退讓，但不努力促成，顯然就會讓民進黨佔便宜，也再度失去制衡一黨專政的契機。
面對民進黨鴨霸執政，掌握黨政軍媒特，在野力量應該要合作，但就看政黨領導人有沒有高度跟智慧了，你要的是甚麼！能不能讓選民有感，能否激起力量！就看這次新竹選完的結果，藍白能不能擱置爭議，好好認真坐下來談了。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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