獨／預熱北北基桃！謝國樑11月17日辦大造勢 合體韓國瑜
2022九合一大選11月26日舉行，各陣營大咖密集奔候選人造勢活動拉抬；其中，國民黨重兵鞏固北台灣選情，繼10月30日國民黨北北基桃4候選人在北市首度同台合體後，11月19日國民黨又將在桃園舉辦「北北基桃大造勢」活動，當天國民黨台北市長候選人蔣萬安、桃園市長候選人張善政、基隆市長候選人謝國樑與新北市長侯友宜將再次同台，盼一口氣催出藍營支持者。
不過，在距離11月19日前；據了解，11月17日謝國樑將在基隆樂一路麵粉廠舉辦「團結勝利大會」造勢活動，活動時間自晚間7點30分至9點，活動共計1.5小時，前高雄市長韓國瑜、前總統馬英九與侯友宜等人確定受邀出席。盼在北北基桃大造勢前，預先炒熱氣勢。
據悉，11月17日謝國樑造勢活動主題定調「相信、溫暖、有愛」，致詞將以溫情牌為主軸，並扣合政策回顧，向支持者闡述改變基隆決心。
知情人士透露，選在11月17日舉辦造勢，除了是替11月19日北北基桃大造勢預熱外，17的諧音剛好又是「一起」，也象徵邀選民一起挺國樑、挺善良的意思。他強調，近幾年謝國樑給外界溫暖形象，盼讓選民相信謝國樑可以帶領基隆；此次造勢會著重在謝國樑如何帶領基隆，並藉此讓基隆人願意留在基隆就近工作。
謝國樑陣營人士預估，謝國樑針對市政擘畫與願景都已相當完善，造勢活動當天除了有藍營大咖共襄盛舉，也會邀請基隆百名里長到場支持，預估現場支持者可破萬人門檻。