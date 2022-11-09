用iPhone拍月亮看不清？達人實測「4步驟」 15秒超清晰
昨（8）日今年最受矚目的天象「日全食」上演，有「血月」之稱的紅月亮更在夜空高懸長達1小時26分鐘，許多民眾紛紛在晚上抬頭觀賞難得一見的奇景，不過一般人若沒有專業的器材，想用鏡頭紀錄月全食的過程實屬困難，更不用說平常拿手機拍攝月亮，甚至只能拍出一顆明顯的光點；對此有日本達人就分享如何「用iPhone」拍出清晰的月亮，經由4個步驟調整，最後成品在引發全球網友熱議。
一名日本網友昨日傍晚在推特發文表示，「由於日全蝕要開始了，我要分享如何使用iPhone拍攝美麗的月亮照片」，原PO表示，首先要先點進「設定、相機」，並將錄影的fps調為4K/60，接著回到相機APP，在拍攝時將月亮設為對焦重點，最後用手指控制，把攝影亮度慢慢調低，最後在錄影模式的同時，按下右側的快門按鈕，就能拍出美麗的月亮照。
只見原PO的15秒影片成品中，原本月亮只是黑暗中的一顆亮點，但隨著對焦、亮度調暗等步驟後，月球的身影逐漸清晰，到最後連表面的黑斑都逐漸清晰，貼文一出已超過216萬人觀看，3.2萬的轉發，各路網友紛紛回應，「哇這真的太神奇了」、「除了肉眼外，能記錄這一刻真的很難得」、「感謝分享，太猛了」。
此外，也有不少網友看完原PO分享後，立刻拿起自己的iPhone到門外拍攝，並將成品分享在留言區中，無論是iPhone 8 plus、iPhone 13等機型都有。對此原PO也回應，「推特上突然有不少人想認識我，朋友甚至問我該如何處理我的貼文，真的受寵若驚，謝謝大家」，此外他也提及，自己只是在今年中秋節時發現這樣的手法，這次再次嘗試覺得，若月色較暗似乎較難拍出美麗的照片，應該在月亮變為紅色時拍攝更加完美。