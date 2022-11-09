橘子前10月營收年增1% 遊戲活動陸續推出將挹注11月營收
橘子集團今（9）日指出，因10月正值傳統淡季，加上基期因素，10月份自結合併營收7.6億元，呈現年減態勢，不過累計今年前10月自結合併營收達新台幣99.6億元，年增1%，此外，「新楓之谷」年度重點企劃「星夜馬戲團」於2日開跑，其他多款遊戲也陸續推出活動，可望挹注11月營收。
橘子集團今（9）日公告10月份自結合併營收7.6億元，月減19%，年減10%，主要原因為10月正值傳統淡季，另因去年甫上市新手遊舉辦大型活動，導致基期較高所致，不過，累計1至10月自結合併營收達新台幣99.6億元，年增1%。
橘子日前也公布2022年前三季合併營業收入為新台幣92.3億元，年增2%；營業毛利為新台幣40億元，年增12%；營業利益為新台幣17.1億元，年增34%，累計前三季之營業毛利及營業利益皆為歷史新高；歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣12.6億元，年增39%，每股盈餘EPS 7.19元。
展望11月，《天堂M》於10月底上線「荒野之戰」雙月改版的「陣營戰」台版獨家活動、「新楓之谷」年度重點企劃「星夜馬戲團」也於2日開跑，其他多款遊戲也陸續推出活動，以挹注11月營收，另外，為迎接雙11檔期，有閑電商針對ACG族群，推出電玩、玩具、動漫等熱門品類販促。