汪小菲落淚謝大S！望雲彩思念愛女 自曝染幽閉恐懼症
大S、具俊曄再婚後，一家人和樂融融，夫妻倆同框畫面都是滿滿的幸福，外界關注她前夫汪小菲的心情，他近日開直播提及愛女，忍不住感傷落淚，心碎表示想到女兒時就會抬頭看天空雲彩，網友要他飛來台灣見家人，汪小菲透露疫情期間往返兩岸5趟，隔離生活導致幽閉恐懼症，對於來台一事心存猶豫。
受到大S再婚影響，汪小菲5月時一度失控爆走，爆料大S用藥隱私挨轟，最後道歉收場，和小14歲的新歡張穎穎低調交往，不敢公開放閃。不過，雙方離異後仍保持緊密聯繫，汪常常和女兒視訊見面，關心下一代成長歷程，他偶爾會在直播提及愛女「小玥兒」，抒發愛女之情，近日透露8歲女兒長高到接近150公分，會跟女傭比誰個子高，「很感激他們（大S、具俊曄）能把孩子帶得那麼好」。
說到動情之處，汪小菲忍不住紅了眼眶，長嘆了一聲，「我每天想到她的時候，我就抬頭看看天上的雲彩，我覺得她在看我」，網友勸他來台灣探視家人，他思考了半忖，表示願意接受隔離期，但即使來台單獨住在S HOTEL總統套房規格的豪華房間裡，「我隔離了5次，幽閉恐懼症帶給我的恐懼，感覺挺難的」。
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