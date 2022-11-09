曾格爾不認紀錄造假！賈永婕發文暗酸「用謊言掩蓋事實」

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賈永婕說，該部影片內容是敘述一位年輕女孩，因為靠著一系列做假的照片爆紅，引起社群媒體關注，人生看似翻轉朝著夢想與財富接軌，但事實上「只能不斷用謊言掩蓋事實，不斷地把自己推進地獄，自作自受的地獄」，讓她感嘆「想到最近發生的時事，有感而發」。
記得丹佐華盛頓跟威爾史密斯說：「當你在最高巔峰時要小心，那正是魔鬼來找你的時候」，賈永婕表示，其實魔鬼不是只有在你巔峰的時候才會出現，更可怕的魔鬼是在你成名在望時就蟄伏在你的身邊，「如果是虛名在望呢？很難想像是多麼邪惡的力量在吞噬身體與心靈，慢慢的越陷越深！勇於面對錯誤、深刻反省、洗心革面才是打倒魔鬼的唯一方式！共勉之」。
貼文一出，網友也紛紛留言，「最近一直想到紅樓夢的一句話：機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」、「聰明是一種天賦，而善良是一種選擇」、「現在好多這種人，為了名利...」、「很有感，往前走時，魔鬼默默的就跟上來了」，甚至還有網友說「可是她還在凹耶，還沒承認」、「世界頂尖運動員，沒有一個，一個都沒有，是橫空出世的，只有不斷累積」、「可是瑞凡，他沒有要回頭，而且還爬更快耶」，對此，賈永婕也親自回應「溫馨提醒」、「運動的精神在於努力不懈的累積」、「那就只能說自己要承擔後果」。（編輯：郭佩蓉）