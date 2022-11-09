張善政不挺桃園？鄭文燦：當年拿財務大石頭要桃園擔

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鄭文燦表示，在張善政擔任副院長的階段，當時的行政院要求桃園負擔800多億，到了蔡總統上任，歷經三個院長，終於在蘇貞昌院長的階段，由鄭運鵬立委特別以幹事長的身分，協調桃園鐵路地下化桃園負擔百分之25、257億。
鄭文燦強調，在國民黨執政時代，張善政擔任副院長的時代，當時毛治國的內閣是不贊成地方政府提出鐵路地下化，因此拿了一個財務的石頭要給桃園擔，所以毛治國院長、張善政副院長並沒有支持桃園的鐵路地下化，這是一個鐵的事實。
鄭文燦說，當時他（張善政）可能沒有想過要選桃園市長，所以他要求桃園負擔800多億，鄭文燦回憶當時，「我接到這個公文，天都黑一半了」，想桃園怎麼可能負擔台鐵的全部預算，所以鄭當時公開的說，如果行政院能夠支持鐵路地下化，要他到行政院去下跪也可以。
鄭文燦說，最後在蔡總統、蘇貞昌院長以及鄭運鵬委員的協調之下終於逆轉，桃園地方只負擔200多億，這個過程誰有用心、誰沒用心，誰挺桃園、誰不挺桃園是非常清楚的。
對此，張善政回應表示，他不僅沒有阻擋桃園鐵路地下化，他在行政院任內還幫忙鐵路地下化，把這個高架的工程把它停下來重新檢討。所以絕對沒有在擋鐵路地下化，他們胡說八道。
張善政並強調，他任內給200億，蘇貞昌任內給800億。張覺得財源調度是一個行政院長應該要肩負的責任。並指出因應當時桃園的財政，還有桃園的很多建設狀況要綜合的來考量