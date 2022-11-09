全支付上路突破200萬會員！多通路限時消費滿50元回饋20%

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蔡篤昌霸氣喊話，年底前要突破300萬會員數，並且根據金管會公布的消費金額，全支付在電支平台中排名第三名，但從內部最新消費數字來看，十月成績已達市面第二名，期望年底坐上電支平台冠軍寶座，最後為了吸引更多年輕族群使用，也會持續增加更多外部通路，明年預計超越20萬家，長遠目標會達40萬。業者進一步透露，未來有機會加入叫計程車、購買金融商品、簡易壽險等服務，來增加用戶黏著度。
目前全支付佔消費約3成，也會持續將優惠活動力度集中在全支付，本次為了慶祝200萬會員目標達陣，即日起至12月29日，每週二、四消費滿50元，享最高20%回饋，合作通路包括知名手搖飲店家，天仁茗茶、康青龍、可不可熟成紅茶、南海茶道、水巷茶弄、春陽茶事、萬波、陸柒零、龜記、TEA TOP、珍煮丹、TrueWin初韻、高北牛乳大王、果霸茶等；連鎖咖啡通路，如：85度C、Flash Coffee、cama café、路易莎咖啡、玉津咖啡等；不僅如此，年輕人最愛的巷弄間文青網紅店，如HOHO DRINKS、老木咖啡、cuppa cuppa、森高砂咖啡館、COFFEE LAW、羊毛與花咖啡館等，每週二、四到以上店家消費使用全支付都能享有高額回饋。
除此之外，全支付也配合雙11推出一系列回饋活動，包括「PX Pay購物」 每週五、六、日，全支付結帳單筆每滿1500元贈1111福利點； 11/9~11/13，全支付結帳單筆滿2000元加碼贈111全點(1全點=1元)；11/11一日限定神券，滿1111元可折抵111元。