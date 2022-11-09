國民黨對大家負責　朱立倫：柯志恩是有戰鬥力的龍蝦

國民黨行動中常會今（9）日到高雄舉行，力挺黨籍候選人柯志恩，黨主席朱立倫說，四個月前，高雄人可能會問說「誰是柯志恩？」，這幾個月柯志恩展現他最大的誠意、努力、勤快，跑遍每一個角落，小蝦米逐漸變成有戰鬥力的大龍蝦，面對有無盡資源的大鯨魚民進黨、現任市長陳其邁，柯志恩也有信心的表示，沒有不可能的事情。
朱立倫表示，國民黨在四個月前提名柯志恩，很多人說她是不是在高雄只打算繞一繞而已就要落跑，但這一次國民黨推出柯志恩，就是要得到高雄市民的認同、尊重，不管民進黨有多少資源，中央用多少資源要來戰，柯志恩這隻小蝦米，11月26日一定能扳倒大鯨魚，翻轉高雄。
朱立倫說，民進黨執政20多年，大家都在想高雄有變好嗎？越來越多孩子北漂、人口輸台中，產業外移，留下什麼？空汙、缺電，李四川的路平，離開後又出現這麼多坑洞，大家期待路平、燈亮、空氣清，要讓柯志恩入主市政府，選舉剩兩個多星期，柯志恩有決心、勇氣，仍要靠大家的選票，讓這小蝦米扳倒大鯨魚，成為勝利成功的代表。。
朱立倫並強調，今天行動勝利中常會在高雄，就是國民黨要認真負責面對高雄，柯志恩說得好，過去國民黨真的對不起南台灣、對不起高雄，這一次一定負責認真，讓柯志恩得到大家尊重，讓大家看到國民黨有勇氣、有決心、有毅力，柯志恩是最好候選人，柯志恩就是國民黨對大家最大的負責。