IKEA首推「出租服務」！辦公家具可租賃：短租24個月起
「在IKEA上班」不是夢！IKEA宜家家居今（9）日宣布，繼與台北101、台灣電力公司合作之後，即起限額推出IKEA 辦公家具租賃服務，搶先開放給大台北地區企業客戶申請，期許嶄新的商業模式，能為人類與地球帶來正面改變，延長產品生命週期。宜得利家居則將在本周五登場的新北歡樂耶誕城中，再度推出「黑貓樂園」快閃，現場有機會帶走黑貓抱枕、純棉小方巾及折價券。
為了落實循環經濟，IKEA拓展服務範疇，首度推出「租賃模式」，初期透過專案合作方式，在2020年與台北101合作，在35樓公用空間打造IKEA全球第一個商業化家具租賃空間。今年更跨足公部門，和台灣電力公司聯手，合力改造員工餐廳，讓更多企業看見新的循環經濟模式。在歷經規畫籌備後，IKEA正式宣布，即日起對一般企業客戶開放，推出IKEA「 辦公家具租賃」服務，搶先開放給大台北地區企業客戶申請。
IKEA表示，辦公家具租賃在合約期間，提供免費維修、免費管理的服務，包括損害維修、布套清潔、盤點等，透過維修及整新延續家具生命，達到減碳循環的目的。此外，也提供月付模式，公司不需要一次投入大筆資金，讓現金流更有彈性，同時享有節稅優勢。在租期方面，最短租期是2年起跳（24個月）。IKEA指出，期望透過辦公家具租賃服務的推出，能讓更多企業與消費者認同循環設計、環境保護的理念。
而日本國民居家品牌「宜得利家居」，即將在11月11日登場的新北歡樂耶誕城中，再度推出「黑貓樂園快閃活動」，巨型黑貓KURO將帶著黑貓樂園薑餅屋，與《冰雪奇緣》雪寶、《星際特攻隊》格魯特等Disney巨星，一同現身雪白之國，讓民眾體驗不一樣的白色耶誕節。黑貓樂園在11月11日至11月24日快閃期間，現場將舉辦多項贈獎活動，可參加「黑貓轉轉樂」，有機會將可愛的KURO黑貓抱枕、純棉小方巾、商品折價券帶回家。