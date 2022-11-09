手機鬧鈴響徹立院！社福團體呼籲：速審菸防法

2022年最重要的國民健康法案，當屬十多年未修法的菸害防制法，此法在立法院一讀通過後，雖然經過衛環委員會逐條審查，但朝野認知差異過大，只能交由黨團繼續協商。社福團體便擔憂，重要的民生法案就此沉睡在立法院裡，今（9）日便與民眾拿出手機設定鬧鈴，於立院藉此呼籲：「菸防法起床了！」
發起「呼喊菸害防制法起床」活動的新北市家長志工教育成長協會，除了讓手機鬧鈴聲響徹立法院外，還特地以行動劇表達訴求，只見志工們搬來3張床墊擺在立法院群賢樓外，比喻立法院就像法案沉睡的溫床，再由3名志工身著菸防法字樣的衣服，躺在床墊呼呼大睡。而活動最高潮，就是上百民眾齊聲大喊「菸防法起床了」，希望立委們趕緊讓菸防法早日起床，完成修法！
協會理事長何若萍說：「菸防法每拖一天，就多一個國民受到二手菸害的侵擾。」何若萍認為，應該明訂全面禁售紙菸，並且設定落日條款，讓菸害不再荼毒台灣的下一代，也讓台灣能早日成為一座無二手菸的淨島。」
社福團體會想推動全面禁止紙菸不是沒有道理，根據台大退休教授魏國彥投書媒體，引用美國一則研究報告，肺部專科醫師不認為尼古丁的攝入與慢性阻塞性肺病呈現正相關；雖然尼古丁是菸草製品讓人成癮的原因，但大多數菸草引發的疾病，並不是由尼古丁直接引起，而主要是由菸草燃燒時同時產生的煙霧與有害物質所致。
魏國彥認為，吸菸引發得健康危害，從來不是尼古丁的多寡，而是燃燒衍生的問題；不管是傳統紙菸，或新式低尼古丁菸品，只要燃燒產生煙霧的有害化學物質就會引發心血管及肺部相關疾病。正因為問題關鍵在「燃燒」，不是「尼古丁」，所以紐西蘭政府推動「無菸政策」，預計讓新一代的國民終生無法購買燃燒式紙菸。社福團體希望立法院不只要讓菸防法趕緊起床，更應該考慮早日設定全面禁售紙菸的目標！