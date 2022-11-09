睽違3周！新台幣重返31字頭 收31.903元強升1.59角
美元指數跌破110，加上台股大漲及外資買超並匯入，新台幣兌美元今（9）日終場強升1.59角，升破32元整數關卡 ，收在31.903元，這也是自今（2022）年10月19月以來新台幣再度見到「31字頭」，亦是10月17日以來收盤新高價，台北外匯紀公司成交量也增至16.06億美元。
美國期中選舉，共和黨奪眾院，投資人轉關注通膨，美股4大指數收紅，帶動台股開高走高，終場上漲291.05點，收在今日最高點13638.81點，漲幅達2.18%，成交金額新台幣2377.95億元，外資在台股更大買超台股241.28億元。
國際匯市部分，在市場預期美國聯準會可能放緩升息腳步，加上投資人在美國期中選舉結果和美國關鍵的消費通膨數據公布前，減持美元多頭部位，美元指數跌破110，亞洲主要貨幣大幅彈升，其中韓元收升在1364.80兌1美元，日圓兌美元亦升至145.34，離岸及在岸人民幣則在7.24兌1美元附近震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤以32.02元、升值4.2分開出，在美元指數走弱之下，加上台股大漲、外資大幅買超台股並匯入，新台幣再度升破32元，一度來到31.843元元，勁揚2.19角，終場更順利站穩了「31字頭」，收31.903元，強升1.59角，也是睽違3周後再度見到「31字頭」，亦是10月17日以來收盤新高價。