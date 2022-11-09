陳時中爭中間票 洪耀福：蔣萬安變趙少康、黃珊珊成怨婦
距離投票日僅剩17日，台北市長選情仍舊詭譎、激烈。前民進黨秘書長洪耀福今（9）日受訪分析，上周北市3強辯論後，國民黨候選人蔣萬安往深藍靠攏，如同被戰鬥藍領袖趙少康「帶壞的小孩」；無黨籍候選人黃珊珊則從「貴婦變怨婦」，開始酸人、抱怨、不知所措；至於民進黨候選人陳時中則往中間靠攏，持續擴大支持基礎。
談到北市辯論後的選情，洪耀福說，蔣萬安辯論後靠攏深藍，無論是攻擊、講話變得面目可噌 ，面對選舉的打法改變很多，有點「趙少康化」了。「蔣萬安有點改變太快 ，過去讓人覺得是乖小孩，現在好像是被趙少康帶壞的小孩」。
談到黃珊珊，洪耀福認為，她本想扮演貴婦，有對市政嫻熟、優雅的形象，但被高虹安這麼嚴重的事情影響得不知所措，所以黃也開始會抱怨、酸人了，「貴婦變怨婦」。
至於陳時中則往中間移動，近來舉行的記者會有很多中間人士、年輕人出面力挺，還公布多首大咖譜曲的競選歌曲，這顯示，陳時中對鞏固民進黨選票很有信心，並且持續往中間移動、擴大選民基礎
洪耀福也說，就他了解，國民黨高層有討論，看是否要求蔣萬安辭立委，這代表藍營本來原先可能篤定蔣萬安會贏，但現在沒那麼篤定，所以就要出險招。不過，蔣萬安面對辭立委的這題，恐怕會進退失據。
至於國民黨台北市議員徐巧芯不斷抹黑陳時中，洪耀福認為，這反而更凝聚綠營支持者，徐巧芯恐弄巧成拙。