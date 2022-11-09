市場低迷！深圳房市搭雙十一消費潮　喊出「買樓送家電」

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也有房地產經紀表示，以前40平方公尺的公寓折價後是人民幣230萬元，現在只要備妥人民幣170萬元就可以買到，某些新房住宅推出更大幅度的折扣，平均都落在備案價的8.5折甚至更低。
此外，深圳市住建局在今年10月28日表示，為了「 提高租賃市場價格透明度」提供了查詢租賃參考價格查詢平台，並發布《深圳市2022年度房屋租賃參考價格》的通知。在官網上可以看見此次發布的租賃參考價格覆蓋全深圳市各區（含大鵬新區），包含4319個社區、2042個城中村私宅、4500個產業園區配套宿舍區以及6702個產業園區。
對於房屋租賃參考價格是否對市場有約束力，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，租金參考價最大的作用是「保障定價」，對租賃市場的租金制定約束性並不強，有網友質疑裝潢費用花上5萬和10萬、二樓或十二樓的「參考價格能一樣嗎？」
另外財經評論人士則表示，深圳當局這樣做對深圳房地產市場帶來嚴重打擊，「這個措施基本上給深圳房地產市場的棺材板上釘上了最後一顆釘子」，專家認為這樣的行政措施是更加深刻摧毀了房地產的市場機制，「政府直接把手伸到市場中，直接扭曲市場價格，政府用行政手段把市場價格壓下來，市場價格不能反映市場供求的情況，市場參與者也不能預估他的投資回報，因為政府隨時改變個參考價，結果就使參與者最終離場，這兩個措施意味著深圳房地產市場失去了基本的投資價值。」
該名財經評論人士進一步表示，若這個政策推廣到全國，意味著中國房地產市場將會崩潰。