市場低迷！深圳房市搭雙十一消費潮　喊出「買樓送家電」

▲深圳當地為了挽救房地場市場，仲介們紛紛跟著雙十一消費潮喊出更種促銷活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲深圳當地為了挽救房地場市場，仲介們紛紛跟著雙十一消費潮喊出更種促銷活動。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-11-09 16:35:34

中國房地產萎靡影響2022年的經濟增長，趁著第四季結束前的「雙十一」消費熱潮，深圳房市竟也跟著大打促銷戰，搭配活動就算沒有成交也可以獲得小禮品，還有仲介喊出如果成交可享「買樓贈家電」禮包和減免管理費等優惠，不過深圳市日前才發布「房租參考價」通知，讓業界人士也無奈表示當地房地產市場已經失去了基本的投資價值。

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中國今年雙十一買氣冷颼颼，但力求振作的房市仍抓緊消費節慶時機，根據深圳新聞網、證券時報等中國媒體報導，深圳市許多仲介變成「路霸」向往來行人推銷起附近的住宅公寓，打折促銷的風氣更是從局部社區擴散至全城。報導提到，有仲介在雙十一期間推出活動，只要透過微信參加，就能獲得小禮物，如果成交就可以直接獲贈屬台家電以及減免管理費等。

也有房地產經紀表示，以前40平方公尺的公寓折價後是人民幣230萬元，現在只要備妥人民幣170萬元就可以買到，某些新房住宅推出更大幅度的折扣，平均都落在備案價的8.5折甚至更低。

此外，深圳市住建局在今年10月28日表示，為了「 提高租賃市場價格透明度」提供了查詢租賃參考價格查詢平台，並發布《深圳市2022年度房屋租賃參考價格》的通知。在官網上可以看見此次發布的租賃參考價格覆蓋全深圳市各區（含大鵬新區），包含4319個社區、2042個城中村私宅、4500個產業園區配套宿舍區以及6702個產業園區。

對於房屋租賃參考價格是否對市場有約束力，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，租金參考價最大的作用是「保障定價」，對租賃市場的租金制定約束性並不強，有網友質疑裝潢費用花上5萬和10萬、二樓或十二樓的「參考價格能一樣嗎？」

另外財經評論人士則表示，深圳當局這樣做對深圳房地產市場帶來嚴重打擊，「這個措施基本上給深圳房地產市場的棺材板上釘上了最後一顆釘子」，專家認為這樣的行政措施是更加深刻摧毀了房地產的市場機制，「政府直接把手伸到市場中，直接扭曲市場價格，政府用行政手段把市場價格壓下來，市場價格不能反映市場供求的情況，市場參與者也不能預估他的投資回報，因為政府隨時改變個參考價，結果就使參與者最終離場，這兩個措施意味著深圳房地產市場失去了基本的投資價值。」

該名財經評論人士進一步表示，若這個政策推廣到全國，意味著中國房地產市場將會崩潰。

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