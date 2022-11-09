疫情改變消費習慣　「這年齡層」成電商購物節消費主力

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觀測年消費超過萬元的網友，從2021年37%增加至2022年47%，年消費超過5萬的高消費力族群從2021年7%增至2022年12%。
胡自立表示，今年雙11購物金額漲幅將是判斷網購消費力是否能在疫後持續顯著提升的指標，觀測2022年電商購物節年消費金額成長主要有3個因素，第一，疫情改變民眾消費行為，消費者習慣頻繁網購，第二，電商業者積極造節加上頻繁短期促銷的成果發酵，第三，通膨因素驅動消費者理性購物，對價格敏感度上升。
資策會MIC觀察電商造節對於消費者的影響力表示，有7成網友會因為電商造節增加消費，特別是「中高齡族群」響應程度最高，75%的56至65歲族群因此增加消費、46至55歲也有高達74%，胡自立認為，與近年疫情改變中高齡族群的消費習慣，變得更加熟悉網購有關。
觀測不同年齡族群的電商購物節消費力，中高齡族群仍為消費主力，特別是46至55歲族群，年均消費高達2萬5887元。
此外，資策會MIC調查發現，北部是電商購物節的消費主力，僅有北部消費金額超過整體平均，達2萬3770元。
根據觀察消費者參與所有購物節的趨勢結果，電商購物節連年居冠，然而，比例卻較2021年下降3%，相反的，位居第三名的百貨周年慶卻提升近2%，成為2022年成長幅度最多的購物節。
胡自立提到，雖然漲幅不明顯，卻仍可預期隨著疫情紅利消退，實體回流將對電商購物節產生部分影響，伴隨疫情逐漸回歸常態，消費者回流實體零售或百貨的幅度值得觀察，也是電商業者接下來最大的挑戰。