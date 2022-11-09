搶攻全球內容市場商機！2022 TCCF創意內容大會開幕

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彭俊亨表示，在今年疫情逐漸復甦後，文策院積極走向海外，與眾多國際夥伴結盟，包括法國、澳洲、奧地利等國都派出重量級代表來到2022 TCCF 現場，今天甫開展的內容交易市場也有日本、韓國、新加坡等大型企業來台參展，參展件數突破新高。
公孫孟指出，近年來文策院積極搭起台法雙邊合作關係，分別與歐洲最大劇集市場展「Series Mania」、法國最大沉浸式藝術節「New Images Festival （法國新影像藝術節）」策略聯盟；今年隨著疫情逐漸開放，也邀請到25位來自法國的專業人士，包括法國國家電影與動畫中心顧問（CNC）等來台參與TCCF年度盛會，盼未來有更多雙向的交流。
李永得提到，台灣是一個創作自由的國家，絕對可以成為全世界華文影視出版各方面的中心；目前政府在補助、投資、融資，都用最大的努力，為創作者引進更多資金，同時也透過修法吸引更多民間企業投入文化內容產業；他鼓勵台灣作品有更多跨界的合作，拓展進入國際市場的機會。
今年「 TCCF 創意內容大會」共有4大單元，分別為「提案大會」、「內容交易市場」、「創新展演」及「國際趨勢論壇」。本屆強調「提案大會」與「內容交易市場」並重，比照國際展會規格，分別透過動畫、劇集、長片及金馬創投會議聯名合作等提案專場，將各類作品精準媒合給買家。
文策院指出，今年「內容交易市場」吸引133間國內外指標性公司、812 件參展作品，創下歷年新高，並透過5場實體與線上推介會，為開發中的多元題材內容，尋求更多資金與資源合作。「國際趨勢論壇」共邀請45位海內外專家演講，探討影視投資布局、經營募資策略、國際合製攻略、疫後展演新商業模式等最熱話題，除了舉辦10場「產業對話」外，今年首次專為業界人士打造的5場「焦點專場」，也促進產業更多深度對話。
「創新展演」單元中的「未來內容展」，今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，吸引來自美、日、法、台等22家參展單位，展示19件XR、互動投影、NFT等國內外作品及威尼斯影展獲獎大作；「跨域舞台」打破表演框架，以多樣態跨域表演合作，結合科技、戲劇、電影配樂、Live Podcast、馬戲等元素，透過3大舞台、33檔跨域節目、42組表演團隊輪番上陣，探索音樂與多元內容產業合作的可能；「主題沙龍」則有跨界產業人士帶來35場深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
「2022 TCCF創意內容大會」展期自11月3日至13日在松山文創園區、台北文創大樓、誠品表演廳舉辦，其中「創新展演-未來內容展」已率先於3日登場，「內容交易市場」、「提案大會」、「國際趨勢論壇」則在今天展開；「創新展演-跨域舞台」將於11日壓軸登場。詳細內容請密切鎖定官網 。