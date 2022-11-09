華航工會批桃機三航廈淪笑柄　要求恢復一聯盟一航廈制

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工會指出，「一聯盟一航廈」的規劃方式，不但方便旅客轉機，讓轉機作業更有效率，航空公司也節省成本，亦與國際趨勢相符。但兩個月前，桃機公司卻一改先前規劃，並對外發布消息，第三航廈之規畫將改朝向以航線分配為原則，讓華航、長榮和星宇航空都能進駐。
機場公司若真以航線分配第三航廈使用，將使航空公司不同航線會分配在不同航廈，工會批評，將增加旅客轉機不便，旅客可能得在航廈間飛奔去轉機，增加時間成本，也增加走錯航廈錯過班機的機率，行李跨航廈轉接也有困擾。
以美國出發經台灣轉機到東南亞的旅客為例，就可能面臨因美國航線與東南亞航線分據不同航廈，導致其在有限的轉機時間內，因為無法迅速找到銜接航機所在的航廈與登機門，導致錯過航班、或為了趕上航班而在航廈間疲於奔命的情況。
另外，不但外籍旅客轉機極為不便，對國人亦有許多不便之處。工會表示，航空公司皆有班機調度的問題，亦即飛機都需要「接飛」。例如，A飛機執行一個早上八點起飛的香港航班，抵達香港後稍做整理，再飛回台灣「接飛」下午起飛的洛杉磯，倘若以「航線」作為航廈的分配方式，香港與美國則可能分屬不同航廈，可能將導致，香港回台的旅客必須跨航廈到香港航線的航廈提領行李，或接飛的美國班旅客，就必須在美國線航廈托運行李後，從美國線航廈移動到飛機停靠的香港線航廈，若check in時間較晚，該美國線旅客就必須以跑百米的速度在航廈間狂奔。
工會強調，一般國人並不會每天出國，也不可能非常熟悉機場航廈間之動線，而機場公司竟無端要全體國人承擔必須莫名在航廈間移動的時間成本，以及旅客迷失在航廈間的心慌與焦急，如此毫無專業、踐踏國人權益的設計安排，機場公司難辭其咎。事實上，過去17年來，華航因配合機場公司安排，航線分散於第一航廈與第二航廈營運，工會指出，旅客頻繁走錯航廈造成不便，亦間接影響華航聲譽，同時也讓華航的地勤同仁在第一航廈與第二航廈間疲於奔命的工作，機場公司非但不思檢討改進，還讓如此荒唐的配置繼續發生，再三罔顧旅客權益，更是增加地勤同仁不必要的工作負擔，機場公司實在令人失望至極。
桃園國際機場第三航廈、第三跑道建設計畫是全國最大的公共工程，但工會表示，機場公司對於第三航廈的安排方式，將使公共建設耗費鉅資的心血付諸東流：不但外籍轉機旅客對台灣留下糟糕的第一印象，對國人也產生極大不便，因此嚴正呼籲機場公司，盡速恢復「一聯盟一航廈」規劃方式，並且應秉持誠信原則，履行2018年即對各航空公司公布的機場航廈分配原則。