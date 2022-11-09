「冥遊記—帝王之宴」歌劇院登場 雙唐跨界聯手演出

唐美雲歌仔戲團創團25 週年大戲「冥遊記 ─ 帝王之宴」，虛構一段女皇武曌（武則天）地府奇遇，由國家文藝獎得主唐美雲、國光劇團當家老生唐文華跨界強強聯手演出，將於26.27日在台中國家歌劇院登場。唐美雲今天表示，演出日11月26、27日正好是選舉週，回臺中投票順便帶全家一起進歌劇院看戲。





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歌劇院總監邱瑗表示，「遇見巨人」系列原本一年只有一檔歌仔戲，今年年初看到「冥遊記」太棒了，硬拗唐老師來臺中演出。她說，看歌仔戲不再是長輩的專利，從音樂編排、編劇思維都跟時代接軌，可以說是臺灣的音樂劇，上週明華園總團的「韓湘子」，以接近滿座票房演完，接著來看「冥遊記」絕對不會失望。





▲「冥遊記—帝王之宴」歌劇院登場，今日展示部份戲服，作工精緻華麗。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.9)

「冥遊記」由「光華之君」金獎編劇陳健星執筆，靈感來自敦煌變文「唐太宗入冥記」，虛構出武則天一趟地府奇遇，在冥界重新面對公公唐太宗、婆婆長孫皇后、丈夫唐高宗等親族故人。一家人重新聚首後，武則天被迫面對身為媳婦、妻子、母親無法閃躲的難題，還飽受唐太宗逼迫歸還李氏王權的壓力，並回看深藏內心已久的愧疚。





唐美雲表示，25週年希望帶給觀眾驚喜，因此特邀「唐老闆」唐文華來唱歌仔戲，很多戲迷都非常詫異，不會講台語的唐老闆要怎麼唱；編劇陳健星透露，一度想讓唐老闆演狄仁傑，和武則天演一場君臣曖昧，後來突然有個靈感，請他飾演唐太宗李世民，並量身打造精彩的文武戲，要讓觀眾耳目一新！。





信義公益基金會自2019年起與歌劇院攜手，邀請樂齡族群走進劇院，這次也將於「冥遊記—帝王之宴」27(日)場次，邀請苗栗縣苑裡鎮出水社區及臺中市梧棲區草湳社區總計80位長者欣賞節目，藉由此趟藝文旅程，鼓勵長輩走出家門與人交流，享受樂活人生。



