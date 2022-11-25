我是首投族／法律系學生挺18歲公民權：有完全責任能力
2022年九合一選戰在即，除了地方縣市首長、議員及里長等職位即將進行投票改選外，今年另一個關注焦點，莫過於18歲公民權下修的公民投票。由立法院修憲委員會審議通過，並交付公投的「投票門檻下修至18歲」一案，今年身為首投族的中正大學法律學系學生楊秉芳認為，就法律的觀點來看，18歲在刑法上就具有完全責任能力，因此公民權的行使也已無限制在20歲的必要。
記者丁上程／台北報導
戶籍位於雲林、現年20歲，就讀中正大學法律學系三年級的楊秉芳，今年也是首次參與九合一選舉的「首投族」。楊秉芳說，對於首次能夠完整行使投票權，感到既期待又有些緊張；而由於自己並無特定的政黨支持傾向，因此尚未決定要投給誰。
對於現任縣長、國民黨籍的張麗善，楊秉芳坦言對於其政見與政績沒有什麼太大的印象，不過張麗善本人以及雲林張家，在部分政治議題上的立場，與他個人的信念相左；至於民進黨的候選人劉建國，楊秉芳對其印象較為深刻的，則是於同婚法案中投下同意票，但在萊豬相關法案，則是因為棄票而遭到民進黨停權，「目前尚未決定要投給哪位候選人」。
而針對18歲公民權下修的公投案，身為法律系的楊秉芳則表達同意，並有自己的一套看法。「以法律的觀點來看，18歲在刑法上已經有完全的責任能力，因此公民權已經沒有限制在20歲的必要性。」楊秉芳說，由於明年開始民法成年年齡將改為18歲，公投法也早就下修年齡，因此認同18歲公民權下修，且也會在當天投下同意票。