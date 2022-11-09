以梨泰院為戒　王美惠籲重視宗教活動安全

韓國梨泰院踩踏事件釀成嚴重死傷，震驚全球。民進黨立委王美惠今（9）日於內政委員會邀請內政部與相關單位，針對國內舉行大型群聚活動，在安全管理與疏散機制的應對措施進行報告，並提醒春節期間許多廟宇舉辦「搶頭香」活動人滿為患，過程有時令人膽戰心驚，這部分中央須與地方合作，確保信徒安全。
對於梨泰院發生踩踏意外，王美惠指出，在春節期間，許多廟宇常會辦理「搶頭香」等宗教活動。活動期間人滿為患，過程中信徒為拔得頭籌，爭先恐後造成推擠，意外事件頻傳，令人膽戰心驚，要求內政部要與地方合作加強宣導，信眾想要祈求保佑，也要注意安全。
此外王美惠表示，避免「台版梨泰院」發生，也要求內政部在一個月內，要將無主辦單位的大型群聚活動，納入內政部「大型群聚活動安全管理要點」。
王美惠也提到，消防署出版家庭防災手冊，應評估檢視各種風險狀況後，進行修訂，而且目前僅有電子版，是否要印製及發放紙本版，則由地方政府決定，建議內政部，應讓每一家戶至少發放一本，也需製作其他語言，照顧不同族群。
王美惠稅明，韓國梨泰院發生踩踏意外，台灣應做為借鏡，更要避免類似事件在國內發生，要求行政部門針對大型活動的舉辦，必須加強管理措施，廟宇舉辦宗教活動時，也應研議相關備案，避免意外發生，確保信徒安全。